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Головна Культура Культове авто з "Назад у майбутнє" продали за ціною суперкара

Культове авто з "Назад у майбутнє" продали за ціною суперкара

7 липня, 2023 п'ятниця
15:35
Культура авто з "Назад у майбутнє"

На аукціоні Propstore у Лос-Анджелесі був проданий знаменитий DeLorean DMC12 1981 року з фільму "Назад у майбутнє" за 252 тисяч доларів

Про це інформує The Sun.

DeLorean DMC12, побудований для "Назад у майбутнє" використовували, як шоукар на студії Universal. Це точна копія одної з трьох "машин часу", підготовлених для кінотрилогії, а також одного з декількох авто, створених для різноманітних шоу та промоакцій. Автомобіль чудово зберігся.

авто з "Назад у майбутнє"

Фото: thesun

Авто, яке продали на аукціоні за 252 тисяч доларів, є точною копією з фільму, оснащеного "конденсатором потоку" для переміщення в часі при швидкості 88 миль/год (141,6 км/год).

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Спортивне купе DeLorean DMC12 випускали з 1981 по 1983 роки, всього зібрали близько 8,5 тис. авто з дверима, що піднімаються догори, та нефарбованим кузовом із полірованої сталі.

авто з "Назад у майбутнє"

Фото: thesun

DeLorean DMC12 не мав комерційного успіху через низьку якість збірки та малопотужний 140-сильний V6 двигун. Однак, після припинення виробництва, фільм "Назад у майбутнє" прославив модель та зробив її культовою. Цей автомобіль також є в Україні.

Довідково. DeLorean DMC-12 - це спортивний автомобіль, який випускався в Северній Ірландії для американської автомобільної компанії DeLorean Motor Company з 1981 по 1983 рік. Автомобіль був розроблений Джорджетто Джуджаро та відомий своїми дверима-молотками та зовнішніми панелями кузова з полірованої нержавіючої сталі. Хоча його виробництво було короткочасним, DeLorean став широко відомим після того, як його було показано як машину часу у фільмах "Назад у майбутнє". Загалом було випущено близько 9 тис. одиниць.

  • 31 жовтня 2016 року стало відомо, що в США хлопець у благодійній лотереї виграв пару колекційних кросівок Nike MAG з фільму "Назад у майбутнє". 
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