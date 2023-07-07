Про це інформує The Sun.

DeLorean DMC12, побудований для "Назад у майбутнє" використовували, як шоукар на студії Universal. Це точна копія одної з трьох "машин часу", підготовлених для кінотрилогії, а також одного з декількох авто, створених для різноманітних шоу та промоакцій. Автомобіль чудово зберігся.

Фото: thesun

Авто, яке продали на аукціоні за 252 тисяч доларів, є точною копією з фільму, оснащеного "конденсатором потоку" для переміщення в часі при швидкості 88 миль/год (141,6 км/год).

Читайте також: 7 влучних пророцтв і 7 помилок з "Назад у майбутнє"

Спортивне купе DeLorean DMC12 випускали з 1981 по 1983 роки, всього зібрали близько 8,5 тис. авто з дверима, що піднімаються догори, та нефарбованим кузовом із полірованої сталі.

Фото: thesun

DeLorean DMC12 не мав комерційного успіху через низьку якість збірки та малопотужний 140-сильний V6 двигун. Однак, після припинення виробництва, фільм "Назад у майбутнє" прославив модель та зробив її культовою. Цей автомобіль також є в Україні.

Довідково. DeLorean DMC-12 - це спортивний автомобіль, який випускався в Северній Ірландії для американської автомобільної компанії DeLorean Motor Company з 1981 по 1983 рік. Автомобіль був розроблений Джорджетто Джуджаро та відомий своїми дверима-молотками та зовнішніми панелями кузова з полірованої нержавіючої сталі. Хоча його виробництво було короткочасним, DeLorean став широко відомим після того, як його було показано як машину часу у фільмах "Назад у майбутнє". Загалом було випущено близько 9 тис. одиниць.