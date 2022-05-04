Культовий тренер Анчелотті проанонсував завершення футбольної кар'єри

Про це повідомляє marca.com.



"Ймовірно, я закінчу кар'єру після цього етапу у "Реалі". Але якщо клуб захоче, щоб я залишився тут ще на 10 років, я залишусь. Я хотів би побути з онуками, поїхати у відпустку з дружиною. Є стільки речей, які мені довелося відкласти... Хочу побувати там, де ніколи не був. Я ніколи не був в Австралії, ніколи не був у Ріо-де-Жанейро. Хочу частіше відвідувати сестру. На жаль, всього зробити неможливо, тому коли я закінчу кар'єру, я займуся цим", – сказав Карло Анчелотті.



Італійський тренер є єдиним в історії, хто здобував чемпіонські титули в усіх ТОП-5 лігах Європи. 62-річний Анчелотті відомий своєю роботою в "Мілані", "Челсі", ПСЖ, "Баварії", "Евертоні", "Наполі", "Ювентусі" та "Пармі".



Контракт Карла Анчелотті з "Реалом" чинний до літа 2024 року.

30 квітня "Реал" достроково став чемпіоном Іспанії з футболу. Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb