Культовий тренер Моурінью провів 1000-й матч у кар'єрі
Португальський футбольний тренер Жозе Моурінью провів 1000-й матч у своїй кар'єрі
Про це повідомляє Sky Sports.
У 3-му турі Серії А "Рома" перемогла "Сассуоло" з рахунком 2:1. Цей матч став ювілейним для тренера римлян Жозе Моурінью.
Португалець провів 1000-й матч у своїй тренерській кар'єрі, яка розпочалася у 2000 році. На рахунку Моурінью 637 перемог, 204 нічиїх і 158 поразок.
За свою легендарну кар'єру Жозе Моурінью встиг попрацювати у "Бенфіці", "Лейрії", "Порту", "Челсі", "Інтері", "Реалі", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенгемі".
Моурінью виграв чемпіонати Португалії, Англії, Італії, Іспанії. Тріумфував у Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Здобув національні Кубки і Суперкубки.
Влітку 2021 року Жозе Моурінью очолив "Рому".
- 5 травня стало відомо, що португалець Жозе Моурінью отримуватиме у "Ромі" втричі більше, ніж Паулу Фонсека.
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