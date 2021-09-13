Культовий тренер Моурінью провів 1000-й матч у кар'єрі

Про це повідомляє Sky Sports.



У 3-му турі Серії А "Рома" перемогла "Сассуоло" з рахунком 2:1. Цей матч став ювілейним для тренера римлян Жозе Моурінью.



Португалець провів 1000-й матч у своїй тренерській кар'єрі, яка розпочалася у 2000 році. На рахунку Моурінью 637 перемог, 204 нічиїх і 158 поразок.



За свою легендарну кар'єру Жозе Моурінью встиг попрацювати у "Бенфіці", "Лейрії", "Порту", "Челсі", "Інтері", "Реалі", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенгемі".



Моурінью виграв чемпіонати Португалії, Англії, Італії, Іспанії. Тріумфував у Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Здобув національні Кубки і Суперкубки.



Влітку 2021 року Жозе Моурінью очолив "Рому".

5 травня стало відомо, що португалець Жозе Моурінью отримуватиме у "Ромі" втричі більше, ніж Паулу Фонсека. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb