Ахтем Сеітаблаєв зачитав вірш Миколи Хвильового на тлі інсталяції "Чорна Хмара" для Burning Man

Ахтем Сеітаблаєв зачитав вірш Миколи Хвильового на тлі інсталяції "Чорна Хмара" для Burning Man

Дар'я Тарасова
25 серпня, 2025 понедiлок
17:35
Культура у Києві презентували інсталяцію "Чорна хмара"

Актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв зачитав вірш Миколи Хвильового "Що нам морок!" на тлі 30-метрової повітряної скульптури "Чорна Хмара", що мала представити Україну в США на Burning Man

Зміст

Про це Еспресо повідомили автори інсталяції.

24 серпня у Неваді, США, розпочався фестиваль Burning Man. Цього року Україну представляє 30-метрова повітряна скульптура Black Cloud ("Чорна Хмара").

Поезією Миколи Хвильового "Що нам морок!" можна описати перший день інсталяції Black Cloud на Burning Man. Інсталяція з 45 форм, наповнена звуками війни, є метафорою тривоги, що нависла над усім світом.

Актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв зачитав вірш на відео, записане в рамках презентації повітряної скульптури Black Cloud на початку червня в Києві на Софійській площі режисеркою Ганкою Третяк.

"Я читаю цей вірш — символічний і пророчий, і він озивається з мене. Він народився у часи "Розстріляного Відродження" — доби тотального знищення української інтелігенції, коли радянська влада розстрілювала митців сотнями, стираючи цілий культурний пласт та ідентичність українського народу. Микола Хвильовий, ключова постать цього покоління, у травні 1933 року пішов із життя як протест проти репресій. Його голос десятиліттями був заборонений, але сьогодні знову звучить — голосно й упевнено", - поділився Сеітаблаєв.

"Що нам морок!" — це поезія про боротьбу з темрявою, страхом і безнадією, про мужність рухатися вперед попри всі перешкоди.

Інсталяція простояла на Burning Man лише один день. Пустельна буря розірвала українську скульптуру.

Масштабну повітряну скульптуру створила команда медіапроєкту Ukrainian Witness. Це вже не перший проєкт команди для цієї події. Минулого року вони презентували іронічну інсталяцію I’m Fine, змонтовану з реальних артефактів війни в Україні. 2023 року вони ж презентували інсталяцію Phoenix, яка мала вигляд тризуба, заколоченого як українські памʼятки мистецтва, які потерпають від ракетних обстрілів.

Ідеї трьох інсталяцій розробив український художник Олексій Сай, а за реалізацію проєктів відповідають генеральний продюсер Віталій Дейнега та виконавча продюсерка Марія Мороз.

"Микола Хвильовий — це не просто поет. Це людина, яка своїм словом формувала і досі формує українську політичну націю. Його поезія не втрачає актуальності — і, я впевнений, не втратить її ніколи. Бо вона завжди поруч із тими, хто відчуває небезпеку — особливо небезпеку тиші. Тієї мовчанки, яка часто супроводжує драматичні, трагічні, державоруйнівні події. Цей вірш дуже точно ставить акцент на одне з найнебезпечніших явищ — небажання виходити із зони комфорту. Бо саме з мовчазної згоди — як сказав один із класиків — відбуваються найстрашніші речі. Тому цей вірш мені глибоко відгукується та я готовий підписатись під кожним його словом. Це — не про емоційне захоплення автором, не про пафос. Це — про глибинну згоду в цінностях та світовідчутті", — додав Сеітаблаєв.

 

Новини
Світ
Україна
США
Ахтем Сеітаблаєв
