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Головна Культура Alyona alyona розповіла, що бореться з глибокою депресією

Alyona alyona розповіла, що бореться з глибокою депресією

Дар'я Тарасова
20 листопада, 2024 середа
11:52
Культура alyona alyona у півфіналі Євробачення-2024

Українська реп-виконавиця та представниця України на Євробаченні-2024 alyona alyona поділилась, що в неї діагностували тривожний розлад, який став наслідком глибокої депресії

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Про це вона розповіла у відео, оприлюдненому в instagram.

Українська реперка, власниця лейблу звукозапису Enko Альона Савраненко, більш відома як alyona alyona, записала відеозвернення, у якому вирішила розповісти про свій психоемоційний стан.

Вона поділилась, що з минулого року оголошувала, що бере творчу паузу, проте не уточнювала, які діагнози їй ставили спеціалісти.

"Рік тому, коли я брала творчу паузу і відпочивала в Моршині, я вперше звернулася до психолога, щоб розібратися з тим, чому мені так часто хочеться плакати, чому я стала більш емоційно нестабільною. І я дуже довго розбиралася, напевно, аж до Нацвідбору, тому що Нацвідбір просто підняв весь мій емоційний стан на ще вищий щабель через ту кількість відповідальності, яка дійсно на наших плечах", - розповіла alyona alyona.

Музикантка зазначила, що два психологи направили її до психіатра через підозри на тривожний розлад.

"Коли я звернулася до психіатра, вона провела зі мною два дослідження: на тривожний розлад і на депресію. Виявилося, що тривожний розлад у мене на початковій стадії, і він - це наслідок глибокої депресії, яка на той період тривала понад півтора року", - зізналась виконавиця.

Вона додала, що з середини 2022 року почувалася нещасливою.

 

  • У березні український музикант та військовий Женя Галич зізнався, що має депресію та наразі займається з психіатром.
  • Наприкінці липня гурт O.Torvald випустив кліп на пісню "Я хворий" про боротьбу з депресією та ПТСР.


 

Теги:
Новини
Здоров'я
музика
Шоу-бізнес
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