Артем Пивоваров зламав ніс фанатці під час концерту
На одному з концертів Артема Пивоварова у київському Палаці Спорту артист випадково зламав ніс відвідувачці, жбурнувши у глядацьку залу барабанні палички
Відповідне відео зʼявилося в instagram співака.
19, 20 та 21 квітня у Києві, у Палаці Спорту пройшли три сольні концерти українського співака Артема Пивоварова. Під час одного з шоу стався неприємний інцидент, про який розповів сам артист.
"Ситуація: коли попросили кинути барабанну паличку. Результат - зламаний ніс", - підписав відео співак, на якому він спілкується з шанувальницею.
Після виступу Пивоваров зустрівся з дівчиною, якій, за словами представника співака, "трошки нашкодили".
На вигук члена команди Пивоварова, як вона так не дивилася, дівчина пояснилася: "Це не я сама. Я пробиралася до сестри, і мені щось просто прилетіло в ніс дуже сильно".
Артем обійняв дівчину та попросив вибачення, наголосивши, що це було не навмисно. Він також запропонував зробити спільне фото.
Фото: instagram Анни Бурковської
"Воно того вартувало, - запевнила дівчина і додала: І ви нас пробачте".
У коментарях шанувальники розділилися. Хтось зауважив, що і сам хотів би пережити цей досвід, щоб потім мати можливість поспілкуватися з Пивоваровим, а інші наголосили, що перелам носа - це не найгірший сценарій. Інцидент міг закінчитися трагічніше, якби барабана паличка влучила в око.
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