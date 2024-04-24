Артем Пивоваров зламав ніс фанатці під час концерту

Відповідне відео зʼявилося в instagram співака.

19, 20 та 21 квітня у Києві, у Палаці Спорту пройшли три сольні концерти українського співака Артема Пивоварова. Під час одного з шоу стався неприємний інцидент, про який розповів сам артист.

"Ситуація: коли попросили кинути барабанну паличку. Результат - зламаний ніс", - підписав відео співак, на якому він спілкується з шанувальницею.

Після виступу Пивоваров зустрівся з дівчиною, якій, за словами представника співака, "трошки нашкодили".

На вигук члена команди Пивоварова, як вона так не дивилася, дівчина пояснилася: "Це не я сама. Я пробиралася до сестри, і мені щось просто прилетіло в ніс дуже сильно".

Артем обійняв дівчину та попросив вибачення, наголосивши, що це було не навмисно. Він також запропонував зробити спільне фото.

Фото: instagram Анни Бурковської

"Воно того вартувало, - запевнила дівчина і додала: І ви нас пробачте".

У коментарях шанувальники розділилися. Хтось зауважив, що і сам хотів би пережити цей досвід, щоб потім мати можливість поспілкуватися з Пивоваровим, а інші наголосили, що перелам носа - це не найгірший сценарій. Інцидент міг закінчитися трагічніше, якби барабана паличка влучила в око.