Автор хітів "Стефанія" та Teresa & Maria Клименко відповів на звинувачення у співпраці з росіянами після 2022-го

Відповідний допис Клименко поширив у Instagram.

18 березня на YouTube-каналі "Ісландія" вийшло відео Сергія Іванова, у якому він називає колаборантом продюсера та музиканта Івана Клименка, звинувачуючи його у співпраці з росіянами після початку повномасштабної війни. Зокрема Іванов згадує пісню "7 запятых" росіянки Юліани Карулової, автором тексту якої зазначений український продюсер. Після вийшла 12 травня 2022 року.

Окрім цього, Іванов наводить інформацію і про інші пісні, написані Клименком для росіян: у 2021-му вийшла "Если бы знал ты" співачки Вікторії Дайнеко, яка публічно підтримала російську агресію в Україні та виступала на пропагандистських концертах у РФ.

Музичний продюсер заявив, що звинувачення у співпраці з росіянами є неправдивими.

"Це не є правдою, це черговий наклеп і фейк з його сторони. Шкода, що "журналісти так якісно перевіряють інформацію". Наприклад, пісня "7 запятых" для Юліани Караулової, яка вийшла 11 травня 2022 року, про яку розповідає Іванов, була написана більш ніж 9 років тому і продана в 2015 році", - зазначив Клименко.

Засновник лейблу ENKO уточнив, що таке стається доволі часто: артист, придбавши пісню, випускає її через 5 або навіть 8 років.

"Також можу надати докази і підтвердження по будь-якій пісні, де я є автором (коли вона була написана і продана). З початку повномасштабного вторгнення я не писав жодної пісні для росіян і не був дотичний до жодної співпраці з російськими артистами", - наголосив продюсер.

Він визнав, що до повномасштабного вторгнення брав участь у створенні пісень для артистів країни-окупанта, запевнивши, що йому соромно, і попросив пробачення у суспільства.

"Так помилявся, розумію! Але в мене не було жодної співпраці з початку повномасштабного вторгнення з будь-яким російським артистом. Особисто я давно перейшов на спілкування виключно українською мовою (і в сімʼї, і на роботі) і вже давно дав собі обіцянку ніколи більше не писати пісень російською мовою і більше ніколи не працювати з артистами країни-агресора", - додав він.

У коментарі виданню "СЛУХ" Сергій Іванов зазначив, що Клименко не відчув потреби перепросити за вихід пісні росіянки у 2022-му, визнати та публічно відхреститися від свого творчого доробку того періоду до того, як на це звернули увагу журналісти.

"Нагадую, що війна почалася набагато раніше. Тисячі людей загинули до повномасштабного вторгнення. І мені, як людині зі Сходу, це добре відомо. Шкода, що Івану Клименку це не було відомо, як і низці його колег", - заявив Іванов.

Іван Клименко - засновник лейблу Enko, працював з Kalush Orchestra, Джамалою, Alyona Alyona, Jerry Heil, Kola, Skofka, Kozak Siromaha. Він є автором пісні "Стефанія", з якою Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні-2022, та автором Teresa & Maria, з якою цього року Alyona Alyona та Jerry Heil поїдуть у Мальме.