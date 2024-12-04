Бейонсе стала найвеличнішою попзіркою XXI століття за версією Billboard

Про це повідомляється в матеріалі Billboard.

Команда видання Billboard, що визначає рейтинги в музичній індустрії, обрала найвеличнішу попзірку XXI століття. Загалом до списку потрапили 25 артистів. Перше місце в рейтингу посіла 43-річна американська співачка Бейонсе.

Видання зібрало 100 найвизначніших моментів її кар'єри, які відбувалися з 2000 року.

"Причини, через які Бейонсе посіла перше місце в нашому списку, були незліченними — від 25 років позачасових альбомів та пісень до її необмеженого впливу на індустрію та інших артистів, її незрівнянного таланту співачки та виконавиці. Але, можливо, найважливішим з усього була її виняткова здатність створювати моменти: незабутні складники історії попкультури, які вона створила за чверть століття своєї суперзірковості, які в першу чергу є квінтесенцією Бейонсе", - зазначає видання.

Щоб якнайкраще відобразити її "попзірковість", видання обрало 100 моментів. Зокрема до переліку увійшли низка історичних досягнень, музичних кліпів, які змінили культуру, релізів, які підірвали Інтернет, текстів пісень і дописів у соціальних мережах, які розширили лексикон. Тут також незабутні моменти на сцені та дивні моменти за сценою, які все ще згадуються і іноді навіть знову стають вірусними через роки по тому.