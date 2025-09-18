Без стратегії й прозорості додаткові мільярди на культуру — марні, – Микола Княжицький про Держбюджет-2026

Про це заявив народний депутат і Голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький в ефірі "Радіо Культура".

За словами депутата, уряд заклав у проєкті бюджету понад чотири мільярди гривень на нову програму Міністерства культури, яка стосується "національної ідентичності, героїзму та створення аудіовізуальних творів". "На що підуть ці кошти – наразі незрозуміло. Ми будемо вимагати від міністерства пояснень", – наголосив Княжицький.

Водночас він зауважив, що Український культурний фонд отримає більше фінансування у порівнянні з 2025 роком. "Це важливо, але порівняно з чотирма мільярдами – крапля в морі", – зазначив парламентар.

Також зросло фінансування на імідж України за кордоном та мовні інституції, але без змін залишилися статті бюджету на Державну службу з етнополітики та свободи совісті, а Держкіно отримає лише 100 мільйонів гривень. "У нас хороший закон про підтримку кінематографії. Коли він працював, ми знімали по 20 і більше фільмів на рік. Але цього року Держкіно фактично залишили без грошей. Це абсурд, адже кіно – це мова, якою ми говоримо зі світом", – підкреслив Микола Княжицький.

Він також звернув увагу, що без підтримки можуть залишитися незалежні та регіональні медіа. На його думку, спеціальну програму для їхньої інституційної підтримки можна було б створити через Український культурний фонд і профінансувати хоча б частково з тих чотирьох мільярдів, які зараз "висять у повітрі".

"Кошти начебто збільшені, але не всі інституції їх отримають. Ми підтримуємо культуру на словах, але водночас знищуємо кінематограф. У парламентському комітеті ми будемо вимагати від Міністерства культури пояснень, як саме вони планують витрачати ці гроші", – резюмував депутат.

"Кошти завжди повинні розподілятися під конкретну програму дій. Сьогодні ж ми бачимо іншу картину: виділяють мільярди, але немає зрозумілого плану, як саме їх використовувати. Це створює ризик неефективності й корупції", — наголосив Микола Княжицький. За його словами, депутати наполягатимуть, щоб додаткові мільярди спрямовувалися через прозорі інституції, які вже працюють, наприклад, Український культурний фонд чи Держкіно, де кошти розподіляються відкрито й професійно.

Нагадаємо, уряд ухвалив проєкт державного бюджету на наступний рік та передав його на розгляд Верховної Ради. Документ передбачає рекордні видатки – понад 4,8 трлн грн, з яких значну частину має покривати зовнішнє фінансування. Проєктом Зведеного бюджету України на 2026 рік обсяг видатків на культуру та мистецтво прогнозується на рівні 30 514,4 млн. грн.

