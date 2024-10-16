Біля Європарламенту відкрили виставку робіт українських фотографів "Битва за світло"
У Брюсселі біля будівлі Європарламенту відкрили виставку "Битва за світло". На ній представлені роботи українських фотографів, які відображають наслідки ударів РФ по енергетиці
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Продовжуємо привертати увагу світової спільноти до безпрецедентних викликів, з якими зіштовхнулась українська енергетика під час війни. Біля Європарламенту розпочала роботу виставка "Битва за світло", на якій представлені роботи відомих українських фотографів. На світлинах зафіксовані наслідки атак по енергетиці України", - йдеться у повідомленні,
виставка "Битва за світло", Фото: dtek.com
У відкритті виставки взяли участь Пекка Товері, голова делегації Європарламенту у Комітеті асоціації Україна-ЄС, депутат Європарламенту Рейніс Познакс, представник України при ЄС Всеволод Ченцов, а також гендиректор ДТЕК Максим Тімченко.
виставка "Битва за світло", Фото: dtek.com
Нагадаємо, у вересні в Києві на Контрактовій площі виставили трансформатор, який пережив декілька влучань уламками й зрештою був зруйнований російськими окупантами вщент. Інсталяцію назвали "Битва за світло".
- Торік у містах України проводили виставку "Сміливі нести світло". Там були представлені роботи відомих фотографів, присвячені складній зимі в умовах повномасштабної війни з РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.76Продаж 45.45
- Актуальне
- Важливе