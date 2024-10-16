Біля Європарламенту відкрили виставку робіт українських фотографів "Битва за світло"

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Продовжуємо привертати увагу світової спільноти до безпрецедентних викликів, з якими зіштовхнулась українська енергетика під час війни. Біля Європарламенту розпочала роботу виставка "Битва за світло", на якій представлені роботи відомих українських фотографів. На світлинах зафіксовані наслідки атак по енергетиці України", - йдеться у повідомленні,

виставка "Битва за світло", Фото: dtek.com

У відкритті виставки взяли участь Пекка Товері, голова делегації Європарламенту у Комітеті асоціації Україна-ЄС, депутат Європарламенту Рейніс Познакс, представник України при ЄС Всеволод Ченцов, а також гендиректор ДТЕК Максим Тімченко.

виставка "Битва за світло", Фото: dtek.com

Нагадаємо, у вересні в Києві на Контрактовій площі виставили трансформатор, який пережив декілька влучань уламками й зрештою був зруйнований російськими окупантами вщент. Інсталяцію назвали "Битва за світло".