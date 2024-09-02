Біля інсталяції Iʼm Fine на Burning Man лунає сирена, синхронізуючись з повітряною тривогою в Україні
На масштабному фестивалі Burning Man у США біля української інсталяції Iʼm Fine ("Я в порядку") щоразу, коли в Україні оголошують повітряну тривогу, звучить сирена
Про це повідомили в instagram-акаунті проєкту "Український свідок".
У пустелі Блек-Рок, штат Невада, США з 25 серпня по 2 вересня проходить масштабний фестиваль незалежного мистецтва Burning Man 2024. Україну представляють український художник Олексій Сай та засновник проєкту Ukrainian Witness ("Український свідок") Віталій Дейнега. Вони встановили інсталяцію під назвою I’m Fine ("Я в порядку").
Біля 7-метрової конструкції, створеної з реальних артефактів війни з деокупованих територій, звучить сирена, яка була синхронізована з сигналами повітряної тривоги в різних українських містах.
Як зазначають в Ukrainian Witness, українські сирени приголомшили іноземців.
"Сирена продовжуватиме звучати під час фестивалю, синхронізуючись із сигналами повітряної тривоги в Україні щоразу, коли їх буде оголошено у різних містах", - пояснили автори інсталяції.
Реалізувати ідею зі звуками сирени на всесвітньо відомому фестивалі вдалося завдяки спеціальній технічній підтримці та співпраці між українськими організаторами Ukrainian Witness та організаторами Burning Man.
- 25 серпня розпочався Burning Man 2024. Українці представили величезну скульптуру зі зруйнованих війною дорожніх знаків, парканів і воріт з різних регіонів України. Інсталяція натхненна іронічним мемом "Я в порядку" - відповідь, яку кожен українець уже понад десять років дає на питання "Як ти?". За кожним I’m Fine — "Я в порядку" — криється історія війни.
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