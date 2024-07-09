Британський гурт Editors відмовився від участі у фестивалі в Казахстані через російських спонсорів
Британський рок-гурт Editors скасував свою участь у фестивалі PARK LIVE в Алмати, коли дізнався, що спонсором музичного заходу є російська компанія Yandex
Про це вони повідомили у facebook.
Музичний гурт з Бірмінгема Editors оголосив, що скасовує свою участь у фестивалі PARK LIVE, який відбудеться у Казахстані 6−8 вересня. Причиною стало те, що генеральним спонсором музичної події є російська підсанкційна компанія Yandex.
"Як декому відомо, ми вели переговори про фестивалі PARK LIVE в Алмати, Казахстан. Однак дізнавшись, хто є спонсором заходу, ми вирішили відкликати нашу участь. Ми дуже сподіваємося приїхати до Казахстану в майбутньому, але за інших обставин", - оголосили музиканти.
Фото: facebook.com/editorsmusic
Проте, як зазначається в instagram фестивалю, на PARK LIVE виступлять британський рок-гурт Placebo, американський репер Tyga, хіп-хоп гурт із Кейптауна Die Antwoord, американський співак Oliver Tree, американський репер Brennan Savage та інші.
Фото: Instagram Yandex Park Live
Британці Editors у 2017 році були одними з хедлайнерів українського фестивалю ZaxidFest. У 2019 році вони відвідували Київ, де зняли кліп на свою пісню Frankenstein.
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