Бубка і репер Снуп Догг пронесли олімпійський вогонь перед відкриттям Олімпіади-2024 у Парижі

Про це повідомляє People.

Американський репер Снуп Догг, який став спеціальним кореспондентом NBC під час Олімпійських ігор - 2024, та колишній президент НОК України Сергій Бубка взяли участь в естафеті олімпійського вогню напередодні церемонії відкриття Олімпіади в Парижі.

Снуп Догг проніс вогонь вулицями Сен-Дені - північного передмістя Парижа, де розташовані Олімпійський стадіон і центр водних видів спорту.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться сьогодні, 26 липня.

Ідучи з факелом, 52-річний американський репер пританцьовував. У відео, поширеному в instagram, Снуп, одягнений у білий спортивний костюм для Олімпійських ігор і золоті кросівки, махав уболівальникам.

Снуп сказав, що коли він взяв на себе роль факелоносця, він згадав несподіваний момент, коли Мухаммед Алі, який у той час боровся з хворобою Паркінсона, запалив Олімпійський вогонь під час Ігор в Атланті 1996 року.

"Для нас усіх було емоційним побачити чемпіона, який тримав факел і йшов туди. Це моя власна версія. Я не хочу бути надто емоційним, але я знаю, що це по-особливому", - прокоментував репер.

Окрім своїх обов’язків факелоносця, Снуп також буде кореспондентом NBC під час Олімпіади. Разом із коментуванням під час прайм-тайму, репер буде ходити по Парижу та спілкуватися з олімпійцями та їхньою командою підтримки. Він досліджуватиме визначні пам’ятки міста, відвідуватиме олімпійські змагання та події.