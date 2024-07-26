Бубка і репер Снуп Догг пронесли олімпійський вогонь перед відкриттям Олімпіади-2024 у Парижі
Американський репер Снуп Догг у день відкриття Олімпійських ігор проніс олімпійський вогонь вулицями Сен-Дені - етнічно різноманітного північного передмістя Парижа
Про це повідомляє People.
Американський репер Снуп Догг, який став спеціальним кореспондентом NBC під час Олімпійських ігор - 2024, та колишній президент НОК України Сергій Бубка взяли участь в естафеті олімпійського вогню напередодні церемонії відкриття Олімпіади в Парижі.
Снуп Догг проніс вогонь вулицями Сен-Дені - північного передмістя Парижа, де розташовані Олімпійський стадіон і центр водних видів спорту.
Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться сьогодні, 26 липня.
Ідучи з факелом, 52-річний американський репер пританцьовував. У відео, поширеному в instagram, Снуп, одягнений у білий спортивний костюм для Олімпійських ігор і золоті кросівки, махав уболівальникам.
Снуп сказав, що коли він взяв на себе роль факелоносця, він згадав несподіваний момент, коли Мухаммед Алі, який у той час боровся з хворобою Паркінсона, запалив Олімпійський вогонь під час Ігор в Атланті 1996 року.
"Для нас усіх було емоційним побачити чемпіона, який тримав факел і йшов туди. Це моя власна версія. Я не хочу бути надто емоційним, але я знаю, що це по-особливому", - прокоментував репер.
Окрім своїх обов’язків факелоносця, Снуп також буде кореспондентом NBC під час Олімпіади. Разом із коментуванням під час прайм-тайму, репер буде ходити по Парижу та спілкуватися з олімпійцями та їхньою командою підтримки. Він досліджуватиме визначні пам’ятки міста, відвідуватиме олімпійські змагання та події.
- Раніше повідомлялося, що невиліковно хвора канадська співачка Селін Діон прибула до Франції за кілька днів до відкриття Олімпійських ігор, підтвердивши у такий спосіб інформацію про свій виступ на церемонії.
- Літні Олімпійські Ігри відбуватимуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року в столиці Франції Парижі. Загалом буде 48 видів змагань у 32 спортивних дисциплінах. До 28 основних видів спорту додано ще 4: брейкінг (брейк-данс), скейтбординг, спортивне скелелазіння, серфінг.
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