"Було б не цікаво": Танчинець з "Без обмежень" зізнався, що вживає алкоголь перед виходом на сцену

Про це він розповів у подкасті "Любі друзі".

Музикант Сергій Танчинець, лідер гурту "Без обмежень" поділився, що зараз майже немає артистів, які б не пили на своїх концертах. Він зізнався, що і сам випиває перед виходом на сцену.

"П'ю. Я давно на сцені просто. Я з 1999 року на сцену виходжу. Якби я не пив узагалі, я б не виходив – було б не цікаво. Якби я пив багато – я б не виходив, бо мене б не було", - зізнався Танчинець.

Він також розповів, що одного разу перед концертом у Чорткові Тернопільської області музиканти "Без обмежень" напилися так, що нині соліст не памʼятає того виступу.

"Ми пили до цього закарпатський коньяк, у нас у райдері був. І було трохи важко: збільшилася кількість концертів, ми розуміли, що вже не вигрібаємо. Треба було знайти якийсь алкоголь, але щоб була заміна. І ми з якогось дуру подумали, що це має бути джин. І в Чорткові ми так нализькалися, що я не пам'ятаю концерту", - пригадав артист.