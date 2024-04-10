"Було б не цікаво": Танчинець з "Без обмежень" зізнався, що вживає алкоголь перед виходом на сцену
Фронтмен гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець поділився, що пʼє алкоголь перед виступами, але пʼяним на сцену виходить рідко
Про це він розповів у подкасті "Любі друзі".
Музикант Сергій Танчинець, лідер гурту "Без обмежень" поділився, що зараз майже немає артистів, які б не пили на своїх концертах. Він зізнався, що і сам випиває перед виходом на сцену.
"П'ю. Я давно на сцені просто. Я з 1999 року на сцену виходжу. Якби я не пив узагалі, я б не виходив – було б не цікаво. Якби я пив багато – я б не виходив, бо мене б не було", - зізнався Танчинець.
Він також розповів, що одного разу перед концертом у Чорткові Тернопільської області музиканти "Без обмежень" напилися так, що нині соліст не памʼятає того виступу.
"Ми пили до цього закарпатський коньяк, у нас у райдері був. І було трохи важко: збільшилася кількість концертів, ми розуміли, що вже не вигрібаємо. Треба було знайти якийсь алкоголь, але щоб була заміна. І ми з якогось дуру подумали, що це має бути джин. І в Чорткові ми так нализькалися, що я не пам'ятаю концерту", - пригадав артист.
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