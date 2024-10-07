Був режисером і знімався у кліпах: помер брат Мадонни Крістофер Чікконе
Після тривалої боротьби з роком пішов з життя художник, танцюрист, дизайнер і молодший брат Мадонни Крістофер Чікконе. Йому було 63 роки
Про це повідомляє Associated Press.
Як повідомив представник сім'ї Бред Тейлор, Чікконе помер у п'ятницю, 4 жовтня, в штаті Мічиган.
Мадонна віддала шану своєму братові в Instagram, опублікувавши серію спільних фотографій та зворушливий пост, в якому описала їхній непростий, але міцний зв'язок.
Вона згадала про спільне захоплення танцями у дитинстві, який став для них обох шляхом самовираження, особливо для Крістофера, який відкрито жив як гей у консервативному середовищі.
Чікконе був тісно пов'язаний зі злетом своєї сестри як поп-зірки у 1980-х роках, знімаючись у таких кліпах, як Lucky Star. Також він був арт-директором її світового туру Blond Ambition World Tour і директором туру The Girlie Show.
У 2008 році він видав автобіографію "Життя з моєю сестрою Мадонною", де описав як їхні складні стосунки, так і роки співпраці. Окрім роботи у шоу-бізнесі, Крістофер Чікконе займався дизайном інтер'єрів, створюючи проєкти для будинків Мадонни в Нью-Йорку, Маямі та Лос-Анджелесі.
В останні роки Крістофер Чікконе переїхав до Мічигану, щоб бути ближче до сім'ї. Він був одружений з британським актором Реєм Текером, який був з ним до самої смерті.
"Я рада, що він більше не страждає, - написала Мадонна. - Ніколи не буде нікого схожого на нього. Я знаю, що він десь танцює".
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Американський актор, найбільш відомий за ролями у фільмах "Поліцейський з Беверлі-Гіллз" і "Встигнути до опівночі", Джон Ештон помер від раку.
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