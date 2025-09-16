Чмут, Жадан і Снайдер озвучили уривки зі стародруків XVII і XVIII століть, що вперше покажуть на виставці в Києві

Про це Еспресо повідомили організатори інтерактивної виставки Ukraine WOW.

Шість рідкісних стародруків, датованих XVII і XVIII століттями, вперше покажуть на інтерактивній виставці у Києві. Спеціально для Ukraine WOW уривки зі старовинних книжок озвучили голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, письменник та військовий Сергій Жадан, засновник шоу "Леви на джипі" та військовий Андрій Лузан, волонтер Сергій Стерненко, мандрівник Антон Птушкін, історик Тімоті Снайдер.

Їхніми голосами зазвучали тексти інженера і картографа Гійома Левассера де Боплана (1651 рік), філософа-просвітника Вольтера (1731 рік), офіцера й дипломата П’єра Шевальє (1663 рік), мандрівника Джозефа Маршалла (1772 рік), пастора та історика Йоганна Гербінія (1675 рік), математика й картографа Андреаса Целларія (1659 рік).

фото: Ukraine WOW

Консультанткою проєкту стала Валентина Бочковська, директорка Музею книги і друкарства України. Оригінали видань для виставки передали Національна бібліотека України ім. Вернадського та приватні колекціонери.

"У березні 2022 року ми разом із Visa планували відкрити проєкт, присвячений стародрукам з усього світу, в яких згадується Україна. Тоді ж у європейських колекціонерів знайшли книги мандрівника Джозефа Маршалла, філософа Вольтера та дипломата П'єра Шевальє. Але почалося повномасштабне вторгнення, і проєкт не відбувся. Ми тішимося, що можемо реалізувати його в межах Ukraine WOW. І ще більше радіємо тому, що стародруки, придбані для виставки, будуть потім передані до Національної бібліотеки імені Вернадського, щоб кожен, хто цікавиться історією, мав доступ до рідкісних видань і міг дізнатися більше про те, якою бачили Україну тих часів", — розповідають співзасновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Послухати уривки зі стародруків можна буде вже з 26 вересня до 9 листопада. Виставка триватиме на київському центральному залізничному вокзалі, виставковий простір на 14-й колії.