Чоловік блогерки Френдій, яка відпочивала з Пренткович, зізнався, чи був з ними на Мальдівах

Про це він повідомив у сторіс в Instagram.

Після того, як блогерка-мільйонниця Тетяна Пренткович та її чоловік Андрій Гонковський підтвердили, що відпочивали разом за кордоном, почала ширитися інформація про те, що чоловік іншої блогерки також міг доєднатися до них Мальдівах. Ідеться про блогерку Аліну Френдій, з якою Пренткович вилетіла разом на відпочинок, та її чоловіка Петра Заставного, ресторатора, ведучого подкасту та продюсера гурту TVORCHI.

У ті дні, коли Френдій була на Мальдівах, Заставний публікував знімки з Тернополя. Інформацію про те, що він також перебував за кордоном, сам Заставний назвав неправдивою.

"Зараз про мене поширюється неправдива інформація в інтернеті. Мій єдиний коментар на цю тему: я не перетинав кордон. Перебував і перебуваю в Україні. Усе решта – наклеп", - заявив він.

24 січня у мережі зʼявились фото, з яких стало зрозуміло, що блогер Андрій Гонковський, чоловік блогерки-мільйонниці Тані Пренткович, отримавши дозвіл на перетин кордону України як волонтер, опинився на відпочинку на Мальдівах разом з дружиною та дітьми.

Сам Андрій Гонковський відреагував на хвилю суспільного обурення та пояснив, що дійсно їздив у Варшаву як волонтер, однак мав декілька вільних днів, тому й "зганяв" на курорт до Тані Пренткович та дітей. В Україну обіцяв привезти дрони з Варшави.

Пізніше Пренткович заявила, що її чоловік відпочивав на Мальдівах, бо "зробив стільки хороших справ".



