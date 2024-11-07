Чому Центральна Європа має переосмислити себе: у Києві відбудеться публічна розмова зі словацькими та угорськими авторами

У розмові візьмуть участь:

Марек Вадас - письменник, автор дитячих книжок, журналіст і мандрівник, член ради старійшин одного з малих камерунських королівств. Дія багатьох його книжок відбувається в Африці; на формування його авторського стилю вплинули африканський фольклор та європейський модернізм. За свою книжку Liečiteľ ("Цілитель") 2007 року здобув одну з найпрестижніших словацьких літературних премій Anasoft Litera. Твори Марека Вадаса публікувалися в перекладах 17-ма мовами. Наразі він - головний редактор літературного часопису Knižná revue, у кожному номері якого друкуються матеріали про Україну.

Віктор Горват - письменник, перекладач античної та середньовічної поезії, запрошений лектор університетів. Його романи виходили в перекладах кількома мовами. Лауреат Європейської літературної премії 2012 року за роман “Турецьке дзеркало”.

Ян Маркос - словацький журналіст, письменник, шаховий гросмейстер. Автор кількох книжок про критичне мислення, етичні дилеми, феноменологію й шахи. Його книжка Sila rozumu v bláznivej dobe ("Сила розуму в божевільні часи") стала бестселером у Словаччині 2019 року. Ян Маркос щотижня публікує есеї у провідному словацькому ліберальному виданні Dennik N та читає лекції про критичне мислення, прийняття рішень та соціальні навички для компаній, громадських організацій і викладачів.

Міро Пасторек - журналіст Postoj.sk, провідного словацького консервативного видання. Спеціалізується на питаннях внутрішньої та міжнародної політики. Досліджує вплив російської пропаганди на формування громадської думки в Словаччині, докладає зусиль для подолання дедалі сильніших протистоянь між консерваторами й лібералами/прогресистами. У минулому працював у регіональних газетах, словацькому католицькому тижневику Katolícke noviny й на телеканалі Z1 TV з офісом у Празі.

Модеруватиме розмову президент Українського ПЕН, філософ, головний редактор UkraineWorld, журналіст Володимир Єрмоленко.

Вхід за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/394o4pdx3WV3cM4M8

Захід відбудеться англійською мовою без перекладу.

Програма In Solidarity With Ukraine, заснована Українським ПЕН у грудні 2022 року, має на меті продемонструвати наслідки злочинів російської армії проти України та її культури, надати учасникам іноземних делегацій — письменникам, журналістам, публіцистам, культурним менеджерам та лідерам думок — відчуття контексту та розуміння нинішньої ситуації в Україні в умовах війни.

Візит словацьких та угорських авторів в Україну відбувається за підтримки Prague Civil Society Centre.

Еспресо - інформаційний партнер In Solidarity With Ukraine.