Діаспоряни в Австралії представили Україну на Національному мультикультурному фестивалі
Від п’ятниці, 7 лютого, по неділю, 9 лютого, у столиці Австралії Канберрі тривав Національний мультикультурний фестиваль, у якому активну участь взяла українська діаспора
Про це повідомляють в соцмережах українські діаспоряни в Австралії.
Так, цього року Україну представили кілька колективів із музичними та танцювальними номерами, зокрема український танцювальний колектив "Веселка" із Сіднею (Veselka Ukrainian Dance Ensemble Sydney). А з української їжі відвідувачі змогли оцінити борщ, вареники і, як пишуть учасники, "ще багато іншого".
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Національний мультикультурний фестиваль (National Multicultural Festival) відбувається в Австралії з 1981 року. На ньому близько 170 національностей представляють свою культуру, історію та спадщину через їжу, мистецтво, пісні й танці. Минулого року фестиваль відвідали понад 400 тисяч людей.
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