Діджей Tiësto відмовився виступити на Супербоулі через сімейні обставини

Про це пише CNN.

Нідерландський діджей та музичний продюсер, один із найтитулованіших діджеїв у історії електронної танцювальної музики Tiësto, не зможе реалізувати свої плани та виступити діджеєм на Супербоулі, який відбудеться цими вихідними.

"Я та моя команда місяцями готували дещо справді особливе, але особиста сімейна ситуація змушує мене повернутися додому в неділю вранці", — написав він.

Tiësto, справжнє імʼя якого Тейс Вервест, зауважив, що для нього це важке рішення, але родина залишається в пріоритеті.

"Це було важке рішення пропустити гру, але сім'я завжди на першому місці. Дякуємо НФЛ за співпрацю та з нетерпінням чекаємо співпраці з ними, щоб створити щось неймовірне разом у майбутньому!", - додав діджей.

В інтерв’ю Variety, оприлюдненому в четвер, він зізнався, що "більш схвильований, ніж будь-коли інше", адже гратиме на неймовірно популярній спортивній події.

"Двісті мільйонів людей дивляться? Так, це невеликий тиск. Але я схвильований більше, ніж усе інше. Багато людей, які ніколи не чули про Tiësto, дізнаються про мене", — сказав він тоді.

У НФЛ повідомили, що працюють над заміною діджея.

Супербоул – це фінальний матч Національної футбольної ліги (NFL). Добре відомо, що у США американський футбол найпопулярніший вид спорту. Але Супербоул уже давно вийшов за межі жанру. Це більше ніж просто спортивний матч – це без перебільшення національне свято.