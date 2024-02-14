Дитяче Євробачення - 2024 відбудеться в Іспанії
Європейська мовна спілка оголосила, що Іспанська національна громадська телерадіокомпанія RTVE прийматиме Дитяче Євробачення у 2024 році
Про це повідомили на сайті Дитячого Євробачення.
Європейська мовна спілка оголосила, що пісенний конкурс "Дитяче Євробачення" у 2024 році проведуть в Іспанії. Місто і дату проведення оголосять пізніше.
Правила конкурсу не вимагають від країни, представник якої переміг, проводити конкурс наступного року, як у випадку з дорослим Євробаченням. France Télévisions вирішили передати право організувати подію іншій країні. Тому у 2024 році конкурс прийматиме Іспанська національна громадська телерадіокомпанія Radiotelevisión Española (RTVE).
Минулого року саме представниця Іспанії — Сандру Валеро з піснею Loviu — посіла друге місце. Востаннє Іспанія перемагала у 2004 році.
"Через двадцять років після їхньої перемоги на дитячому пісенному конкурсі "Євробачення" ми раді, що нарешті привезли конкурс до Іспанії. Ми вдячні RTVE за згоду провести 22-й випуск конкурсу, який надає молодим артистам з усієї Європи неймовірну платформу для демонстрації свого таланту", - наголосив виконавчий директор Дитячого Євробачення Мартін Остердал.
На пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення - 2023" перемогла представниця Франції Зоя Клозюр. 9-річна українка Анастасія Димид посіла 5 місце з піснею "Квітка".
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