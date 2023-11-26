Дитяче Євробачення-2023: Україну представляє 9-річна Анастасія Димид з піснею "Квітка"
У неділю, 26 листопада, о 17:00 розпочалась пряма трансляція фіналу конкурсу "Дитяче Євробачення-2023", який проходить у Франції.
Про це йдеться на офіційному сайті конкурсу "Дитяче Євробачення-2023".
Подію коментує Тімур Мірошниченко - незмінний ведучий та коментатор Євробачення в Україні.
Цього року Україну представить 9-річна Анастасія Димид з піснею "Квітка", яку для неї написала Світлана Тарабарова, музична продюсерка Національного відбору. У фіналі конкурсу дівчинка виступить під номером 3.
Відмінність цього конкурсу від "дорослого" Євробачення в тому, що тут можна голосувати за свою країну.
Зазначається, що переможця Дитячого Євробачення-2023 визначать за результатами голосування глядачів (50%) та журі 16 країн-учасників (50%).Глядацьке голосування відбудеться онлайн у два етапи.
Наразі перед початком шоу голосування тимчасово припиняється. Згодом, коли всі 16 країн-учасників конкурсу виконають свої пісні, голосування відкриється ще приблизно на 15 хвилин.
Проголосувати за представницю України можна буде з будь-якого куточка світу онлайн через сайт JESC.TV.
Що відомо про цьогорічне Дитяче Євробачення
24 липня організатори оголосили імена фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Ними стали гурт 3ʼbeauties, POLINA BABIY, Анастасія Бєлібова, Денис Грищук та Анастасія Димид
Крім того, 11 вересня, у застосунку Дія запустили нове опитування, щоб обрати журі національного відбору. Серед кандидатів були представлені 8 претендентів. 20 вересня стали відомі імена фаворитів.
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 відбувся 1 жовтня у форматі онлайн-концерту.
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