До деокупації Криму "Скіфське золото" експонуватиметься у Києві

Про це інформує Мінкульт.

"Експозиція фактично стане постійною у стінах музею та триватиме до остаточної деокупації Криму, після чого колекцію планують перемістити на територію півострова", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на виставці буде представлено 565 предметів з виставки "Крим: золото й таємниці Чорного моря", які раніше експонувалися в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

"Подія також знаменує початок повернення всієї незаконно вкраденої української культурної спадщини, яку російські музеї захоплювали протягом століть", - додали у міністерстві.

Що передувало

26 жовтня 2021 року, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які до окупації Криму Росією зберігалися в музеях півострова.

Згодом, президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні "Скіфського золота".

"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС та Мінкульту за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", – зазначив Зеленський.

9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів із Криму.

Пізніше у Мінкульті повідомили, що українці, після повернення колекції, зможуть побачити її у Національному музеї історії України.

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