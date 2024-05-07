До Молдови не пустили репера з РФ, він мав виступити на заході прокремлівського політика Ілана Шора

Про це пише місцеве видання NewsMaker.

У Молдову не пустили російського репера родом з Узбекистану Достонбека Ісламова, відомого як DONI. Причиною заборони вʼїзду, як повідомили у прикордонній поліції, стало недотримання всіх умов для в'їзду до країни.

5 травня пресслужба визнаної неконституційною в Молдові партії "Шор" повідомила, що у Тараклії на день міста 6 травня заплановані заходи, "організовані командою Ілана Шора".

"Хедлайнерами концерту стануть співак DONI, гурт "Махагон" та співачка Олена Тер", - уточнив депутат парламенту Вадим Фотеску.

Пізніше мер міста В'ячеслав Лупов, наближений до олігарха-втікача, опублікував у соцмережі постер із програмою заходів. На постері репер DONI закреслений.

У деяких телеграм-каналах, наближених до Шора, поширили фото документа, який молдовські прикордонники видали російському реперу в Кишинівському аеропорту.

Прессекретарка прикордонної поліції Раїса Новицьки додала, що "його не пустили, оскільки не було дотримано умов для в'їзду до Молдови".