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До Молдови не пустили репера з РФ, він мав виступити на заході прокремлівського політика Ілана Шора

7 травня, 2024 вiвторок
10:09
Культура На фото: репер DONI
Зміст

Російський репер DONI мав виступити на концерті в місті Тараклія, який організовувала група проросійського політика, олігарха Ілана Шора, заочно засудженого у справі про "крадіжку мільярда" з молдовських банків

Про це пише місцеве видання NewsMaker.

У Молдову не пустили російського репера родом з Узбекистану Достонбека Ісламова, відомого як DONI. Причиною заборони вʼїзду, як повідомили у прикордонній поліції, стало недотримання всіх умов для в'їзду до країни.

5 травня пресслужба визнаної неконституційною в Молдові партії "Шор" повідомила, що у Тараклії на день міста 6 травня заплановані заходи, "організовані командою Ілана Шора". 

"Хедлайнерами концерту стануть співак DONI, гурт "Махагон" та співачка Олена Тер", - уточнив депутат парламенту Вадим Фотеску.

Пізніше мер міста В'ячеслав Лупов, наближений до олігарха-втікача, опублікував у соцмережі постер із програмою заходів. На постері репер DONI закреслений.

У деяких телеграм-каналах, наближених до Шора, поширили фото документа, який молдовські прикордонники видали російському реперу в Кишинівському аеропорту.

Прессекретарка прикордонної поліції Раїса Новицьки додала, що "його не пустили, оскільки не було дотримано умов для в'їзду до Молдови".

Теги:
Росія
музика
Молдова
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