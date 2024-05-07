До Молдови не пустили репера з РФ, він мав виступити на заході прокремлівського політика Ілана Шора
Російський репер DONI мав виступити на концерті в місті Тараклія, який організовувала група проросійського політика, олігарха Ілана Шора, заочно засудженого у справі про "крадіжку мільярда" з молдовських банків
Про це пише місцеве видання NewsMaker.
У Молдову не пустили російського репера родом з Узбекистану Достонбека Ісламова, відомого як DONI. Причиною заборони вʼїзду, як повідомили у прикордонній поліції, стало недотримання всіх умов для в'їзду до країни.
5 травня пресслужба визнаної неконституційною в Молдові партії "Шор" повідомила, що у Тараклії на день міста 6 травня заплановані заходи, "організовані командою Ілана Шора".
"Хедлайнерами концерту стануть співак DONI, гурт "Махагон" та співачка Олена Тер", - уточнив депутат парламенту Вадим Фотеску.
Пізніше мер міста В'ячеслав Лупов, наближений до олігарха-втікача, опублікував у соцмережі постер із програмою заходів. На постері репер DONI закреслений.
У деяких телеграм-каналах, наближених до Шора, поширили фото документа, який молдовські прикордонники видали російському реперу в Кишинівському аеропорту.
Прессекретарка прикордонної поліції Раїса Новицьки додала, що "його не пустили, оскільки не було дотримано умов для в'їзду до Молдови".
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