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До Національної зали слави винахідників США включать першого диснеївського візуалізатора Ленні Смута

22 січня, 2024 понедiлок
09:40
Культура

Ленні Смута, наукового співробітника Діснея та багаторічного члена команди Walt Disney Imagineering Research & Development, буде включено до Національної зали слави винахідників США

Про це повідомляє The Walt Disney Company.

Ленні Смут став першим співробітником Disney Imagineer, який отримав це престижне визнання, і лише другою особою з компанії Волта Діснея, яку було включено до Зали слави - першим був Волт Дісней, удостоєний цієї нагороди посмертно у 2000 році за багатоплощинну фотокамеру. 

Смута та його колег з випуску 2024 року офіційно вшанують у Вашингтоні, округ Колумбія, у четвер, 9 травня.

Протягом своєї блискучої кар'єри Смут працював як творець театральних технологій, винахідник, інженер-електрик, науковець і дослідник, в результаті чого отримав понад 100 патентів, з них 74 патенти були створені протягом 25 років його роботи в The Walt Disney Company.

"У Disney Experiences ми прагнемо розповідати історії світового рівня, творчо підходити до справи та впроваджувати інновації в усьому, що ми робимо, і Ленні Смут втілює кожен з цих ідеалів", - сказав Джош Д'Амаро, голова правління Disney Experiences. 

Серед його численних досягнень:

  • надання мадам Леоті здатності "парити" в кімнаті для спіритичних сеансів в Особняку з привидами в парку Діснейленду;
  • створення найсучаснішого висувного світлового меча, що використовується в Disney Live Entertainment;
  • винахід інтерактивної ігрової платформи Magic Playfloor на круїзній компанії Disney Cruise Line;
  • створення захоплюючої пригоди Fortress Explorations в Tokyo DisneySea;
  • проєктування віртуальних та інтерактивних акваріумів з рибками коі в ресторані "Кришталевий лотос" в гонконгівському готелі Діснейленду.

Вирішуючи, який зі своїх патентів висвітлити в рамках вступу до Національної зали слави винахідників, Смут обрав "Де вогонь?" на виставці Innovations, яка раніше була представлена на EPCOT. Ця інтерактивна виставка пропагувала запобігання пожежам через цікаві завдання: гості "світили" спеціальним ліхтариком на стіни будинку і за допомогою магії його технології виявляли приховані пожежні небезпеки та вчилися, як їм запобігти.

Смут є володарем багатьох нагород і відзнак, зокрема трьох премій Thea Awards від Асоціації тематичних розваг (TEA) за роботу над атракціонами "Подорож на підводному човні в пошуках Немо" та "Кім можлива": Світова вітрина пригод", а також над атракціоном "Пошта привидів", натхненним "Особняком з привидами". У 2020 році експертиза Смута в театральних технологіях принесла йому почесне звання TEA Master.

  • Disney втратив авторські права на зображення ранніх версій Мікі та Мінні Маусів з короткометражного німого мультику 1928 року "Пароплав Віллі". Цей мультик вважається переламним моментом, який змінив статки Disney та увійшов в історію кіно.
Теги:
Світ
Кіно
Наука
Технології
США
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