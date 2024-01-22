До Національної зали слави винахідників США включать першого диснеївського візуалізатора Ленні Смута

Про це повідомляє The Walt Disney Company.

Ленні Смут став першим співробітником Disney Imagineer, який отримав це престижне визнання, і лише другою особою з компанії Волта Діснея, яку було включено до Зали слави - першим був Волт Дісней, удостоєний цієї нагороди посмертно у 2000 році за багатоплощинну фотокамеру.

Смута та його колег з випуску 2024 року офіційно вшанують у Вашингтоні, округ Колумбія, у четвер, 9 травня.

Протягом своєї блискучої кар'єри Смут працював як творець театральних технологій, винахідник, інженер-електрик, науковець і дослідник, в результаті чого отримав понад 100 патентів, з них 74 патенти були створені протягом 25 років його роботи в The Walt Disney Company.

"У Disney Experiences ми прагнемо розповідати історії світового рівня, творчо підходити до справи та впроваджувати інновації в усьому, що ми робимо, і Ленні Смут втілює кожен з цих ідеалів", - сказав Джош Д'Амаро, голова правління Disney Experiences.

Серед його численних досягнень:

надання мадам Леоті здатності "парити" в кімнаті для спіритичних сеансів в Особняку з привидами в парку Діснейленду;

створення найсучаснішого висувного світлового меча, що використовується в Disney Live Entertainment;

винахід інтерактивної ігрової платформи Magic Playfloor на круїзній компанії Disney Cruise Line;

створення захоплюючої пригоди Fortress Explorations в Tokyo DisneySea;

проєктування віртуальних та інтерактивних акваріумів з рибками коі в ресторані "Кришталевий лотос" в гонконгівському готелі Діснейленду.

Вирішуючи, який зі своїх патентів висвітлити в рамках вступу до Національної зали слави винахідників, Смут обрав "Де вогонь?" на виставці Innovations, яка раніше була представлена на EPCOT. Ця інтерактивна виставка пропагувала запобігання пожежам через цікаві завдання: гості "світили" спеціальним ліхтариком на стіни будинку і за допомогою магії його технології виявляли приховані пожежні небезпеки та вчилися, як їм запобігти.

Смут є володарем багатьох нагород і відзнак, зокрема трьох премій Thea Awards від Асоціації тематичних розваг (TEA) за роботу над атракціонами "Подорож на підводному човні в пошуках Немо" та "Кім можлива": Світова вітрина пригод", а також над атракціоном "Пошта привидів", натхненним "Особняком з привидами". У 2020 році експертиза Смута в театральних технологіях принесла йому почесне звання TEA Master.