Дорофєєва на концерті в Палаці спорту зібрала 2,9 млн грн на дрони для ЗСУ
Українська співачка Надія Дорофєєва (DOROFEEVA) 22 листопада провела свій перший концерт на найбільшому майданчику України Палаці спорту та зібрала 2,9 млн грн донатів
Про це вона повідомила в instagram.
Українська співачка Надія Дорофєєва підбила підсумки свого сольного шоу в Києві, яке 22 листопада завершило її осінній концертний тур HEARTBEAT.
Під час концерту в Палаці спорту співачка долучилася до великого святкового збору Monobank на дрони. На її концерті глядачі задонатили 2,9 млн грн. 7 людей отримали по 100 тис. грн за власний донат, а 20 людей - пожиттєвий абонемент на двох на концерти Дрофєєвої.
Аукціон за донати проводив перед концертом ведучий та актор Євген Янович.
"Вітаю всіх, хто виграв лоти від мене: кепку з написом feeling your heartbeat в єдиному екземплярі (другий – мій), куртку Міші Лебіги з кліпу "А я все плакала" та мою першу вінілову платівку "Сенси" з автографом", - додала Дорофєєва.
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