Дорофєєва на концерті в Палаці спорту зібрала 2,9 млн грн на дрони для ЗСУ

Про це вона повідомила в instagram.

Українська співачка Надія Дорофєєва підбила підсумки свого сольного шоу в Києві, яке 22 листопада завершило її осінній концертний тур HEARTBEAT.

Під час концерту в Палаці спорту співачка долучилася до великого святкового збору Monobank на дрони. На її концерті глядачі задонатили 2,9 млн грн. 7 людей отримали по 100 тис. грн за власний донат, а 20 людей - пожиттєвий абонемент на двох на концерти Дрофєєвої.

Аукціон за донати проводив перед концертом ведучий та актор Євген Янович.

"Вітаю всіх, хто виграв лоти від мене: кепку з написом feeling your heartbeat в єдиному екземплярі (другий – мій), куртку Міші Лебіги з кліпу "А я все плакала" та мою першу вінілову платівку "Сенси" з автографом", - додала Дорофєєва.