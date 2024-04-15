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Дорофєєва випустить спільну пісню з блогером Лебігою

15 квітня, 2024 понедiлок
10:19
Культура На фото: Надя Дорофєєва та Міша Лебіга

Український стример і волонтер Михайло Лебіга анонсував випуск спільного відео із зіркою, у мережі зʼясували, що 17 квітня вийде його дует зі співачкою Дорофєєвою

Анонсом блогер поділився в сторіс в Instagram.

Популярний стример та блогер Михайло Лебіга, який збирає на підтримку українських військових рекордні суми за рекордно короткий час - 8,3 млн грн за одну ніч, взяв участь у записі нового треку співачки Надії Дорофєєвої.

"Я вам трошки вчора розповів, що в середу дещо виходь. Уже зрозуміло, що виходить. Тут головний прикол - з ким! У середу [17 квітня], мабуть, найважливіший день в моїй діяльності", - поділився Лебіга.

Після виходу їхньої спільного відео за участі коміків Вадима Кириленка, Еріка Йе та гурту DOBRYVA в жовтні 2023 року, яким вони оголосили збір 1 млн грн на 50 FPV-дронів, Дорофєєва і Лебіга багато жартували про запис спільної пісні.

1 квітня співачка поширила фото, яке жартома підписала: "На честь 1 квітня зроблю фіт з першим зустрічним".

Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

На знімках у каруселі видно, що неподалік від співачки стояв Михайло.

Як повідомили в телеграм-каналі "Музвар", ідеться не про формат благодійного збору, як це було в жовтні, а про повноцінний фіт - гостьову участь Лебіги у записі треку Дорофєєвою. Видання поділилося фото зі зйомок. На ньому стример триває в руках букет троянд, а Надія - вдягнена у чорну сукню з оголеними плечима.

Дорофєєва і Лебіга

Фото: телеграм-канал vasha_guvernantka

Сам Лебіга поділився в сторіс знімком, на якому тримає червону квітку біля голої жіночої руки.

Фото: сторіс в Instagram Михайла Лебіги

У жовтні 2023 року Дорофєєва спільною піснею з Лебігою оголосили про збір на дрони для 47 ОМБР, 113 ОМБР та 80 ОМБР.  За перші 4 години вони зібрали 1 млн грн.

Хто такий Михайло Лебіга

Блогер та стример Михайло Лебіга відомий тим, що записує відео про своє життя і волонтерську діяльність у жартівливій манері, вживаючи лайку. Він коментує на Twitch українські шоу, спілкується з глядачами.

У липні він провів стрім, під час якого зібрав 8,3 млн грн на розвідувальні безпілотні комплекси "Сич" для ГУР Міноборони. Його початкова мета була 2,6 млн грн на 1 комплекс, але вона була досягнута за годину, тож збір і стрім продовжився, і завдяки глядачам вдалося придбати ще 2.

За даними Streams Charts, трансляція Лебіги набрала понад 141,6 тис. годин перегляду, а середній онлайн на ефірі становив 17,8 тис. глядачів.  Максимальний онлайн під час стриму досяг позначки 34,8 тис. глядачів, що стало рекордом не лише для каналу Лебіги, а й найкращим показником серед усіх україномовних стримерів на Twitch.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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