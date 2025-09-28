Дружина Монатіка показала одразу трьох синів, які помітно підросли

Ірина Монатік зробила допис у своєму Instagram, де показала нові кадри Платона, Данила та 9-місячного Леона.

Разом із мамою хлопчики відвідали інтерактивну виставку в Києві.

Старші сини, Платон та Данило, помітно підросли і з великою цікавістю розглядали різні арт-об’єкти, уважно вивчали експонати та навіть позували перед камерою.

Зіркова мама поділилася кадром, на якому 9-місячний Леон вже стоїть на ніжках і робить перші кроки. На фото Ірина підтримує сина за руку на фоні інсталяції, що нагадує поле.

Свої емоції від побаченого Ірина описала наступним чином:

"Ukraine -Wow фантастична виставка! Дуже сильно рекомендую і висловлюю вдячність вашій команді і всім, хто робить все можливе, щоб українці знали свою історію та пишались своїми людьми!".

"Приходьте, отримайте гарні емоції! Як то кажуть: "Краще один раз побачити, ніж сто разів почути"", - зазначила вона.