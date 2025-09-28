Дружина Монатіка показала одразу трьох синів, які помітно підросли
Ірина Монатік, дружина співака MONATIKа, відвідала з дітьми інтерактивну виставку на залізничному вокзалі Києва. Жінка поділилася світлинами трьох синів, серед яких і 9-місячний Леон
Ірина Монатік зробила допис у своєму Instagram, де показала нові кадри Платона, Данила та 9-місячного Леона.
Разом із мамою хлопчики відвідали інтерактивну виставку в Києві.
Старші сини, Платон та Данило, помітно підросли і з великою цікавістю розглядали різні арт-об’єкти, уважно вивчали експонати та навіть позували перед камерою.
Зіркова мама поділилася кадром, на якому 9-місячний Леон вже стоїть на ніжках і робить перші кроки. На фото Ірина підтримує сина за руку на фоні інсталяції, що нагадує поле.
Свої емоції від побаченого Ірина описала наступним чином:
"Ukraine -Wow фантастична виставка! Дуже сильно рекомендую і висловлюю вдячність вашій команді і всім, хто робить все можливе, щоб українці знали свою історію та пишались своїми людьми!".
Читайте також: Монатік про те, чому переклав свої пісні: Язик не повертається співати російською
"Приходьте, отримайте гарні емоції! Як то кажуть: "Краще один раз побачити, ніж сто разів почути"", - зазначила вона.
- Український музикант Дмитро Монатік, який виступає під сценічним псевдонімом MONATIK, влітку 2024 року на благодійних виступах у США, Канаді та Європі зібрав $90,5 ($79,5 тис. і 10 тис. євро) на потреби ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.68
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе