"Дуже соромно і прикро": у київській книгарні грала російська музика, заклад прокоментував інцидент
Представники книгарні-кавʼярні Book.ua в Києві пояснили, чому в закладі грала російська музика, та заявили, що готові понести відповідальність за помилку
Коментар закладу зʼявився на їхній сторінці в instagram.
29 серпня, у День пам'яті захисників України київська книгарня-кавʼярня Book.ua влаштувала акцію вшанування пам’яті загиблих героїв. Проте у коментарях до цього допису користувачі соцмереж почали обурюватися, що в закладі лунала російська музика.
Як пише Тетяна Гонченко у телеграм-каналі "Непозбувний книгочитун", відвідувачі повідомили, що в книгарні грала пісня російського співака, фігуранта бази "Миротворець" Валерія Сюткіна. Користувачі соцмереж залишили велику кількість гнівних коментарів.
Book.ua одразу прокомунікували зі своїми відвідувачами, наголосивши, що не толерують російську мову і культуру, а композиція російського виконавця лунала в їхньому закладі через екстрене підключення музики через Spotify з неавторизованим акаунтом.
"Друзі, нам дуже соромно і прикро, тому ми прийшли просити вибачення у всіх вас. Так, ми допустились недопустимої помилки. Толерування російської мови і культури у будь-якому її прояві суперечить нашим цінностям. З першого дня роботи нашої книгарні ми не працюємо ні з чим російським і докладаємо максимум зусиль для популяризації українських книг і підтримки наших військових", - зазначили Book.ua.
У книгарні заявили, що інцидент "не має жодних виправдань", проте вони пояснили детальніше, чому так сталося.
"У нас підключена аудіосистема з плейлистами, які ми детально підбираємо і в жодному випадку не додаємо нічого російського. Сьогодні стався технічний збій, і нам довелось екстрено підключити музику через Spotify з неавторизованим акаунтом, і цей музичний сервіс почав підтягувати рандомні треки. Тому сталось так, що в залі заграла музика російського виконавця", - уточнили в книгарні.
Вони додали, що до збою в закладі грала спеціально підібрана українська музика, проте через потік людей та шум кавомашини працівники не розчули музику. Після зауваження відвідувачів її одразу вимкнули.
"Нам дуже-дуже прикро, що це сталось. А тим паче, що це сталось саме сьогодні. Наше вшанування пам’яті загиблих героїв абсолютно щире, і нам боляче читати про лицемірство. Та ми повністю розділяємо все ваше обурення і коментарі щодо цієї ситуації. Це гіркий урок для нас і ми готові понести за нього відповідальність. Ми запевняємо вас, що надалі будемо ще прискіпливіше за всім слідкувати і не допустимо такого у майбутньому. Ще раз вибачте нам", - звернулись Book.ua до клієнтів.
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