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Джастін Тімберлейк визнав себе винним у справі про водіння в стані алкогольного сп'яніння

Марія Науменко
13 вересня, 2024 п'ятниця
21:33
Культура Джастін Тімберлейк

Американський музикант та актор Джастін Тімберлейк пішов на угоду зі слідством, щоб закрити справу про водіння в нетверезому стані в США

Зміст

Про це повідомляє BBC.

У нью-йорському окружному суді Джастін Тімберлейк визнав себе винним у менш серйозному порушенні правил дорожнього руху - водінні в стані алкогольного сп'яніння, що не є кримінальним злочином.

Тімберлейку призначено штраф у розмірі 500 доларів з доплатою 260 доларів, 25 годин громадських робіт та публічне висловлювання про безпеку за межами суду.

"Навіть якщо ви випили одну чарку, не сідайте за кермо автомобіля, - зазначив він. - Це помилка, яку я зробив, але я сподіваюся, що всі, хто зараз дивиться і слухає, зможуть зробити з цього висновки. Я знаю, що я точно навчився".

Згодом, поза межами суду адвокат Тімберлейка заявив, що той випив лише одну чарку протягом двох годин тієї ночі.

"Кілька тижнів тому я звернувся до всіх вас і сказав, що мій клієнт не був за кермом у стані алкогольного сп'яніння - після довгих дискусій і ретельної перевірки, сьогодні офіс окружного прокурора вирішив не висувати це звинувачення", - заявив адвокат зірки.

  • За даними поліції, рано вранці 18 червня співак був помічений за кермом BMW і "керував автомобілем у нетверезому стані". Згідно з заявою поліції Саг-Гарбора, він нібито не зупинився біля знака "Стоп", а також не тримався своєї смуги руху. Після того як поліцейський зупинив його, Тімберлейк сказав поліції, що "випив одне мартіні, і пішов за друзями додому", згідно з протоколами суду.
Теги:
Світ
Кіно
Кримінал
музика
США
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