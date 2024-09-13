Джастін Тімберлейк визнав себе винним у справі про водіння в стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомляє BBC.

У нью-йорському окружному суді Джастін Тімберлейк визнав себе винним у менш серйозному порушенні правил дорожнього руху - водінні в стані алкогольного сп'яніння, що не є кримінальним злочином.

Тімберлейку призначено штраф у розмірі 500 доларів з доплатою 260 доларів, 25 годин громадських робіт та публічне висловлювання про безпеку за межами суду.

"Навіть якщо ви випили одну чарку, не сідайте за кермо автомобіля, - зазначив він. - Це помилка, яку я зробив, але я сподіваюся, що всі, хто зараз дивиться і слухає, зможуть зробити з цього висновки. Я знаю, що я точно навчився".

Згодом, поза межами суду адвокат Тімберлейка заявив, що той випив лише одну чарку протягом двох годин тієї ночі.

"Кілька тижнів тому я звернувся до всіх вас і сказав, що мій клієнт не був за кермом у стані алкогольного сп'яніння - після довгих дискусій і ретельної перевірки, сьогодні офіс окружного прокурора вирішив не висувати це звинувачення", - заявив адвокат зірки.