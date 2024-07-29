Суд над Джастіном Тімберлейком: адвокат заперечує, що співак керував машиною нетверезим
Американського музиканта й актора Джастіна Тімберлейка звинувачують у водінні в нетверезому стані. Адвокат зірки наполягає, що поліція припустилася низки дуже суттєвих помилок
Про це пише CNN.
Адвокат 43-річного музиканта Джастіна Тімберлейка Едвард Берк заперечує, що співак був у нетверезому стані, коли його заарештували.
"Найважливішим фактом, який слід знати про цю справу, є те, що Джастін не був у стані алкогольного сп’яніння і його не слід було заарештовувати. У цій справі поліція припустилася низки дуже суттєвих помилок", - заявив Берк.
Адвокат наголосив, що з музиканта мають бути зняті звинувачення.
"Джастін поважає правоохоронні органи та дуже важливу роботу, яку вони виконують. Він завжди співпрацював з поліцейськими та ставився до них із повагою, на яку вони заслуговують. Він також поважає весь судовий процес, включаючи окружного прокурора та суддю, які сьогодні були в суді. Але факт залишається фактом: він не був у стані алкогольного сп’яніння, і вони зробили помилку, заарештувавши його за це. Ми впевнені, що це звинувачення буде знято", - додав він.
Співака заарештували в Саг-Гарборі, штат Нью-Йорк, минулого місяця. Зараз він перебуває в турі на підтримку свого останнього альбому Everything I Thought It Was і не був присутній на слуханні.
За даними поліції, рано вранці співак був помічений за кермом BMW і "керував автомобілем у нетверезому стані". Згідно з заявою поліції Саг-Гарбора, він нібито не зупинився біля знака "Стоп", а також не тримався своєї смуги руху. Після того як поліцейський зупинив його, Тімберлейк сказав поліції, що "випив одне мартіні, і пішов за друзями додому", згідно з протоколами суду.
Офіцер відділу поліції Саг-Гарбор-Віллідж описав Тімберлейка як "нездатного розподілити увагу", додавши, що "він мав сповільнену мову, був невпевненим і погано виконував усі стандартні польові тести на тверезість".
Початок судового засідання у справі призначений на наступний місяць.
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