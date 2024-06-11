"Є медична таємниця": ведучий В'ячеслав Соломка прокоментував відпочинок в Іспанії
Український ведучий та гуморист В'ячеслав Соломка наголосив, що відпочивав за кордоном, адже має законні підстави для виїзду з України, повʼязані зі здоровʼям
Про це він сказав у коментарі "Люкс ФМ".
36-річний український ведучий ранкових шоу, гуморист та актор В'ячеслав Соломка поділився, що отримав багато хейту в соцмережах через свій відпочинок в Іспанії тиждень тому. Він заявив, що був здивований такою реакцією українців, адже має законні підстави для виїзду за кордон.
"Стільки отримав хейту з цього приводу, й не зрозуміло чого. Виїхав я абсолютно легально. Ні в кого нічого не вкрав. Вибачте, не буду розкривати свою медичну книжку, тому що є медична таємниця. Але, є причини, на жаль, які дають мені можливість виїздити за кордон", - повідомив Соломка.
Він уточнив, що працював в Іспанії, проте спершу поїхав туди саме на відпочинок, щоб зустрітися з другом.
"У нас була серія благодійних заходів для українців, які проживають в Іспанії. Ми зібрали гроші на декілька автівок. А точніше, я спершу їхав туди відпочивати до моїх друзів - багатодітної сім'ї. Вони дізналися, що я їду, і вони мене запросили. Запитали, чи зможу їм провести захід, і я погодився. Відпочив і попрацював, але нічого не заробив", - додав ведучий.
На запитання журналістки, чи не відчуває він провину за відпочинок за кордоном у період повномасштабної війни, актор наголосив, що не бачить нічого аморального у відпустці за межами України.
"А в чому різниця? Що неморального в тому, що людина їздила відпочивати за кордон? Що аморального в тому, що людина з'їздила за кордон і повернулася? Мабуть, якби мені було некомфортно, я б не виїздив", - підсумував Соломка.
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