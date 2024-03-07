Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Єфросиніна пояснила, чому не вирізала з інтервʼю з Соловій їхню сварку

Єфросиніна пояснила, чому не вирізала з інтервʼю з Соловій їхню сварку

7 березня, 2024 четвер
12:56
Культура На фото: Маша Єфросиніна

Ведуча Маша Єфросиніна заявила, що для неї є принциповим залишати у випусках своєї програми реальні думки реальних людей, навіть якщо їй вони не подобаються

Про це вона сказала у відеозверненні, оприлюдненому в сторіс в Instagram.

Українська ведуча Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати своє резонансне інтервʼю з українською співачкою Христиною Соловій. В останньому випуску проєкту "Екзамен. Нова реальність" музикантка заявила, що українські знаменитості, які роками "розмивали кордони" та "вибудовували культурні мости" між Росією та Україною, мають відчути свою відповідальність.

Єфросиніна зазначила, що їй прикро читати, що її аудиторія здивована, що команда проєкту залишила у випуску "жорстку, принципову суперечку з Христиною".

"Це прикро читати, прикро, тому що ви таке допускаєте. Я завжди декларувала свою позицію щодо того, що в мене на каналі мають звучати реальні думки реальних людей, навіть якщо ці думки я не поділяю, не згодна як громадянка України, як людина. Але я точно не буду мовчати, якщо, на мій погляд, вони перетинають мої особисті червоні лінії або мої особисті принципи, позицію. Я завжди це показувала і відповідала, і буду відповідати далі. Адже тільки так ми можемо вибудувати демократичне медіа в європейській країні, за яку ми боремося", - сказала ведуча.

Вона уточнила, що для неї демократичні медіа – це прозорість, наявність думки, яка її може не влаштовувати як авторку проєкту або бути їй неприємною. 

"Реакція на мене теж може мене ображати. Я показала так, як я можу відповідати, коли я не згодна. Так було і так буде", – прокоментувала Єфросиніна.

Вона додала, що більшою прикрістю для неї стало те, що Україна "по горло захлинається в с**чах". Ведуча запропонувала "відходити хоча б від с**чів про минуле". На її думку, некоректно ображати одне одного за те, що було в минулому, про що "ми всі вже зробили свої висновки".

"Пропоную зосередитися на майбутньому", - підсумувала вона.

Днями Христина Соловій дала інтервʼю Маші Єфросиніній, у якому заявила, що на руках усіх публічних людей, які несли в українських інфопростір російську мову, кров українців.
 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Христина Соловій
Читайте також:
Соловій і Єфросиніна
6 березня, 2024 середа
"Розмивала кордони між Україною і Росією": Соловій заявила, що на руках Єфросиніної кров українців
Володимир Зеленський
6 березня, 2024 середа
"Кортеж Зеленського потрапив під ракетний обстріл в Одесі": у Центрі стратегічних комунікацій прокоментували маніпуляцію
Валерій Залужний
6 березня, 2024 середа
Валерій Залужний взяв участь у зйомках фільму "Да Вінчі"
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 41.31
    Продаж 42.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
7 березня
13:37
Львів
Сонячно, сухо і маловітряно: синоптикиня Наталка Діденко про погоду 8 березня
13:33
Інфографіка
квіти, троянди
"Ініціатива скасувати 8 Березня не виглядає доречною": КМІС проаналізував настрої українців
13:30
У Білорусі росте соціальна напруга
У Росії вбили білоруського активіста, якого підозрювали у підготовці теракту, - ЗМІ
13:16
На фото: Віталій Козловський на військових навчаннях
Козловський заявив, що Кондратюк переховувався від мобілізації, поки йому не виповнилося 60
13:10
водогін до Ірпіня
У березні запрацює новий магістральний водогін, який забезпечить питною водою 1 млн людей на Дніпропетровщині
13:10
Михайло Мудрик, Україна - Англія
Збірна України зіграє у червні три товариські матчі. Визначився перший суперник
13:08
Заступник Міністра Владислав Т. Бартошевський і спеціальний уповноважений Уряду КНР у справах Євразії, Посол Лі Хуей
Заступник голови МЗС Польщі на зустрічі з Лі Хуеєм наголосив, що підтримка України є обов'язком світової спільноти
12:57
фейк
"У війні, яку розпалюють США, загинули сотні тисяч українських чоловіків": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 7 березня
12:56
міст метро
У Києві відкриють станцію метро "Дніпро", яка не працювала від початку повномасштабного вторгнення
12:42
СБУ викрила ексчиновників, які допомагали рашистам обстрілювати газові мережі Харківщини
Передавали ворогу карти газових мереж для завдання ракетних ударів: СБУ викрила ексчиновників "Харківгазу"
12:38
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
"Безглуздий і непрофесійний, який не допомагає армії": нардеп Разумков про проєкт закону про мобілізацію
12:35
Ракета
Росіяни зранку атакували Одещину ракетою Х-31П: вона впала на підльоті до узбережжя
12:30
Огляд
іпотека
Іпотека під нуль відсотків: як купити житло за програмою єОселя
12:25
ЗСУ, війна
Британська розвідка назвала наступну мету РФ на Донеччині
12:22
ukr.net
Реєстратор заблокував домен UKR.NET: не працюють пошта та стрічка новин, компанія з'ясовує причини
12:16
На фото: Німецькі музиканти заспівали "Обійми" "Океану Ельзи"
Німецькі музиканти заспівали "Обійми" "Океану Ельзи", щоб зібрати кошти для волонтерів в Україні
12:05
OPINION
Віктор Шлінчак
Байден vs Трамп: виживе тільки один
12:01
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
11:56
Олексій Навальний
ЄС планує нові санкції проти Росії через смерть Навального, - Bloomberg
11:52
Дональд Туск
"Не спілкуватимуся з хуліганами": Туск відреагував на сутички фермерів із поліцією у Варшаві
11:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія заявляє, що "конфлікт" в Україні може перерости у війну в Європі та б'є ракетами біля кортежу Зеленського і прем'єра Греції. Акценти світових ЗМІ 7 березня
11:43
РФ ударила керованими авіабомбами по Вовчанську: є загибла й поранена
11:43
Ексклюзив
Сухопутні війська ЗСУ
"Легко не буде": голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко припустив, скільки ще триватимуть інтенсивні бойові дії
11:32
відключення електроенергії
В Україні через похолодання зростає споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 7 березня
11:19
Федоров: ворог на ТОТ патрулює вулиці дронами та призначає гауляйтерами відставних військових із РФ замість місцевих колаборантів
11:15
Збір на "крилату зброю" для захисників
11:10
Фінляндія
Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні, - посол
11:07
Оновлено
Зеленський та Міцотакіс
"Путін нехтує будь-якими нормами": представники ЄС і США відреагували на удар РФ по Одесі під час візиту туди Зеленського та прем'єра Греції
11:02
На фото: Зброярка фільму "Іржа" Ганна Гутьєррес-Рід
Зброярку фільму з Болдвіном визнали винною у вбивстві українки Гатчінс
11:00
Дмитро Коцюбайло
Перша річниця з дня загибелі Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі): Героя України та борця за незалежність
10:49
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Є передчуття, що фронт рухатиметься на захід, бо фортифікації не готові, а ворог підсилює резерви, - майор запасу НГУ Гетьман
10:37
Олександр Куницький
Розслідування "Схем": пов'язана з нардепом-"слугою" Куницьким фірма постачала обладнання до РФ і окупованого Криму
10:29
Ван Ї
Китай заявив, що підтримає будь-яку "мирну" конференцію, яку визнають Україна і РФ
10:17
навчання з протидії ДРГ
Прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині
10:12
Готувала ракетний удар РФ по Одесі: СБУ затримала підозрювану
10:04
OPINION
Віктор Андрусів
Реформа міністерств: ліквідація чи об'єднання?
10:02
Канада, монета
Канада випустила срібну монету у формі української писанки
09:59
Дональд Трамп
"Будь-де, будь-коли": Трамп викликав Байдена на дебати
09:52
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс
Російська ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського та прем’єра Греції в Одесі, - CNN
09:51
Ексклюзив
FPV-дрони
"Перебуваємо в активній обороні": у батальйоні ударних БпАК "Ахіллес" назвали співвідношення FPV-дронів у ЗСУ і РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV