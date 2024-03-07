Єфросиніна пояснила, чому не вирізала з інтервʼю з Соловій їхню сварку

Про це вона сказала у відеозверненні, оприлюдненому в сторіс в Instagram.

Українська ведуча Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати своє резонансне інтервʼю з українською співачкою Христиною Соловій. В останньому випуску проєкту "Екзамен. Нова реальність" музикантка заявила, що українські знаменитості, які роками "розмивали кордони" та "вибудовували культурні мости" між Росією та Україною, мають відчути свою відповідальність.

Єфросиніна зазначила, що їй прикро читати, що її аудиторія здивована, що команда проєкту залишила у випуску "жорстку, принципову суперечку з Христиною".

"Це прикро читати, прикро, тому що ви таке допускаєте. Я завжди декларувала свою позицію щодо того, що в мене на каналі мають звучати реальні думки реальних людей, навіть якщо ці думки я не поділяю, не згодна як громадянка України, як людина. Але я точно не буду мовчати, якщо, на мій погляд, вони перетинають мої особисті червоні лінії або мої особисті принципи, позицію. Я завжди це показувала і відповідала, і буду відповідати далі. Адже тільки так ми можемо вибудувати демократичне медіа в європейській країні, за яку ми боремося", - сказала ведуча.

Вона уточнила, що для неї демократичні медіа – це прозорість, наявність думки, яка її може не влаштовувати як авторку проєкту або бути їй неприємною.

"Реакція на мене теж може мене ображати. Я показала так, як я можу відповідати, коли я не згодна. Так було і так буде", – прокоментувала Єфросиніна.

Вона додала, що більшою прикрістю для неї стало те, що Україна "по горло захлинається в с**чах". Ведуча запропонувала "відходити хоча б від с**чів про минуле". На її думку, некоректно ображати одне одного за те, що було в минулому, про що "ми всі вже зробили свої висновки".

"Пропоную зосередитися на майбутньому", - підсумувала вона.

Днями Христина Соловій дала інтервʼю Маші Єфросиніній, у якому заявила, що на руках усіх публічних людей, які несли в українських інфопростір російську мову, кров українців.

