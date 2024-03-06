"Розмивала кордони між Україною і Росією": Соловій заявила, що на руках Єфросиніної кров українців

Про це Христина Соловій сказала в інтервʼю Маші Єфросиніній.

Українська музикантка Христина Соловій стала гостею проєкту "Екзамен. Нова реальність". Вона заявила, що мистецтво не може бути поза політикою, хоча до початку повномасштабного вторгнення не знала відповідь на це питання.

"Ми дуже толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився. Навіть з тобою, — заявила співачка і у відповідь на здивування ведучої уточнила: - Згадай, як на тебе наїхала Емма (Антонюк, - ред.) за українську мову. Зараз ти щебечеш зі мною українською".

Єфросиніна обурилась, що українці, на її думку, зовсім не толерантні, адже в Україні існує "культура кенселингу в такій агресивній, страшній формі".

"Всі мають відповідати за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною, за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. У них на руках, на серці, і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова тебе вислухати", - звернулася до ведучої Соловій.

Єфросиніна наголосила, що слова артистки дуже оцінкові, адже йдеться про 30-річний період формування країни, всередині якої був саме такий запит на все, що сьогодні ми вставляємо в конструкцію шоубізнес — мистецтво, музику, культуру. Артист, на думку ведучої, завжди відповідає на запит аудиторії. Тому, за словами Єфросиніної, Соловій 10 років була непопулярна, адже не обирала російську мову.

"Чому я, власне, і витратила багато часу на твій 10-річний шлях, - зауважила Єфросиніна, пригадавши, що Соловій не захотіла співати російською мовою. - І ти одразу стала аутсайдеркою на 10 років. На 10 років, Христино! Аутсайдеркою шоубізнесу в класичному його розумінні".

Єфросиніна нагадала, що гурт "Океан Ельзи" став популярним в Україні після того, як почав стадіони в Росії збирати.

"Ти ж не можеш сказати, що на руках людини, яка тобі в тому числі допомогла, кров українців. Це трохи категоричні речі", - продовжила дискутувати ведуча.

Соловій зауважила, що це було тоді, коли Росія не нападала на Україну.

"Ти зараз спекулюєш моїми словами. Ти мені сказала, що ми всі в перехідному періоді маємо кров на руках. Це доволі серйозне звинувачення", - додала Єфросиніна.

Соловій уточнила у ведучої, чи вважає вона, що потрібна була війна, щоб українські російськомовні знаменитості захотіли "відщепитися від Росії". Чим завершилася їхня суперечка, невідомо, адже під час монтажу команда проєкту "Екзамен" вставила перебивку і завершила діалог.