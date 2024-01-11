Ексклюзивна національна онлайн-прем'єра. Вмикайте український психологічний трилер "Між нами" на SWEET.TV
Завдяки ексклюзивному контракту SWEET.TV з FILM.UA Distribution глядачі національного онлайн-кінотеатру мають змогу серед перших побачити фільм "Між нами" онлайн
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СЮЖЕТ: Гасло стрічки "Тільки нікому не кажи!" повністю відповідає нуарній історії, в якій тісно переплітаються долі двох різних жінок. Саша — вродлива та волелюбна жінка, але травми минулого та наркозалежність заважають їй побудувати здорові стосунки з чоловіком, який дуже її кохає. Аня — лікарка, вона перебуває у постійній залежності від чоловіка, який їй зраджує, сина, роботи. Її життя — то суцільний душевний розлад і дискомфорт. У якийсь момент жінки стають найближчими людьми одна для одної. Але що так швидко поєднало геть різних жінок? Убивство? Наркотики? Любов? Ці жінки є заручницями обставин і власних рішень, які приводять їх до фатальних наслідків.
Цікаві факти
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"Між нами" був повністю знятий за державні кошти — бюджет склав 11,2 млн грн.
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Це ігровий повнометражний дебют режисерки та сценаристки Соломії Томащук. Вона писала сценарій до фільму два роки. Співавтором сценарію став її чоловік — оператор-постановник Юрій Дунай, для якого фільм є сценарним дебютом.
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Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Пустовіт, Ірма Вітовська, Дмитро Сова, Євген Єфремов, Михайло Дзюба, Сергій Детюк, Євген Ламах.
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Зйомки фільму проходили у Києві влітку 2020 року і тривали 21 день.
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Світова прем'єра відбулася у серпні 2021 року на фестивалі Seoul International Women's Film Festival у Південній Кореї, а українська — на фестивалі глядацького кіно "Миколайчук Open" у червні 2022-го. Загалом упродовж двох років фільм побував на майже десяти міжнародних кінооглядах, у тому числі у США, Італії, Швеції й Австрії.
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Музику до стрічки написав один із найвидатніших українських кінокомпозиторів Антон Байбаков (володар двох "Золотих Дзиґ"). Також у фільмі можна почути пісні "Між нами" та "Касета" гурту ВГНВЖ.
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Троє людей, які працювали над стрічкою, служать у ЗСУ: головний актор Дмитро Сова, режисер монтажу Юрій Хробуст та адміністратор Андрій Костюченко.
Можна сказати, що це унікальний фільм для українського кінематографа, в якому драма переростає в трилер, а емоційний вибух трансформується в неочікуваний фінал. Тож вмикайте фільм "Між нами" онлайн без реклами ексклюзивно на SWEET.TV.
SWEET.TV — національний онлайн-кінотеатр гучних прем'єр
SWEET.TV продовжує традицію, започатковану минулого року, — відкривати доступ до українських і світових прем’єр. Тож глядачі SWEET.TV серед перших можуть дивитися онлайн кіно, яке нещодавно йшло або ще йде у кінотеатрах.
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SWEET.TV — це 10000+ фільмів в одному сервісі. Кіно, мультики, серіали українською і без реклами. До речі, фільми можна завантажити у застосунку і дивитися без інтернету.
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