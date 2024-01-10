Експрацівниця "Порталу" Мержиєвська розповіла про негативний досвід роботи у видавництві

Про це вона написала у розлогому дописі на Facebook.

Освітянка, співзасновниця альтернативної школи "БеркоШко" Валентина Мержиєвська розповіла про негативний досвід роботи у видавничо-освітньому проєкті "Портал". Мержиєвська пропрацювала там 2 роки, звільнившись у 2021 році. Як вона пояснила, цю тему вирішила підняти через 3 роки, оскільки не хотіла замовчувати проблему та побачила, що "Портал" почав стрімко видавати книги, до яких вона була причетна.

"Оце подвійне відчуття — круті книги, але негармонійна взаємодія з людьми. Ніде раніше мені не доводилось чути слово "гідність" частіше, ніж в "Порталі". І ніде я не стикалася з таким частим зазіханням на гідність і порушення особистих кордонів, як там", - заявила Мержиєвська.

Вона зауважила, що не хоче торкатися фінансових питань, але побічно зазначила, що їх не бракувало.

"Чи не найнижчі роялті і авторська знижка, багато різних приводів не платити, "бо ми стартап", "бо зараз ковід" та інших. Але тоді я цього всього не знала, та й мотивація моя не була грошовою", - поділилась авторка.

Вона розповіла, що деяким авторам відмовляли у публікації, бо тексти суперечили поглядам засновниці, наприклад, щодо теми ЛГБТ.

"Найбільш дискомфортно було відмовляти, якщо нам рукопис сподобався, але погляди засновниці не дозволяли публікувати текст, наприклад, з ЛГБТ-лінією чи ще з якихось причин", - пригадала Мержиєвська.

Вона повідомила, що на проєкті, яким вона займалась - "Навігатор з історії України", - були жорсткі дедлайни, але книги все одно вийшли вже після її звільнення, у 2022-2023 роках. Освітянка також поділилась, що зрештою отримала емоційне виснаження, хоч уже і відновилась.

"Портал щоразу вичавлює з людини більше, ніж вона готова віддати. І якими б гарними не виходили книжки, лишається гіркий післясмак, бо підважує ключове: "ставитися до людей слід як до мети і ніколи — лише як до засобу", - додала вона.