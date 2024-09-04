Елтон Джон частково втратив зір після перенесеної інфекції 

Про це він написав в instagram.

77-річний британський рок-музикант, володар п'яти премій "Ґреммі" Елтон Джон повідомив про проблеми зі здоровʼям. Співак поділився, що влітку переніс важку інфекцію очей, яка залишила його "лише з обмеженим зором на одне око".

"Я одужую, але це надзвичайно повільний процес, і потрібен деякий час, перш ніж зір повернеться до ураженого ока. Я дуже вдячний чудовій команді лікарів, і медсестер, і моїй родині, які так дбали про мене протягом останніх кількох тижнів. Я спокійно провів літо, відновлюючись вдома, і налаштований позитивно щодо прогресу, якого я досяг у своєму лікуванні та одужанні", - зазначив музикант.

Допис у соцмережі прокоментувало багато зірок. Модельєрка Донателла Версаче, радіоведучий Боб Гарріс і актор Лейтон Вільямс бажали Елтону Джону якнайшвидшого відновлення.

Британський музикант Елтон Джон має всі чотири престижні премії - "Еммі", "Оскар", "Тоні" та "Ґреммі". Це дає йому статус Egot - за першими літерами здобутих премій - і робить одним з 19 людей у світі, хто має цей статус.