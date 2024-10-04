Емінем оголосив, що стане дідусем, у присвяченому доньці кліпі на пісню Temporary

Про це він повідомив в instagram.

Популярний американський репер представив кліп на трек Temporary з останнього альбому The Death of Slim Shady (Coup De Grâce), що вийшов у липні цього року. Композиція записана разом з американською співачкою Скайлар Грей.

Пісня і кліп присвячені старшій доньці репера, 29-річній Хейлі Джейд. У новому емоційному кліпі Емінем використав архівні кадри з дитинства Хейлі, діалоги з маленькою дівчинкою, а також відео з її весілля. У кліпі 51-річний Маршалл Метерз постає чуйним батьком, який плаче від зворушення, бачачи свою маленьку Хейлі у весільній сукні.

"Правда в тому, що найбільше мене лякає те, що я можу не встигнути сказати все, що хочу, коли вже не буду тут. Тож ця пісня для Хейлі", - починається такими словами трек.

Наприкінці кліпу Хейлі повідомляє батькові, що вагітна, даруючи йому футболку з написом "Дідусь". Емінем сидить на ґанку ошелешений і демонструє УЗД-знімок малюка.

Новий студійник американського репера Емінема The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) за перші 2 тижні мав 220 млн прослуховувань та посів перше місце в Billboard 200.