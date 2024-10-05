Енн Гетевей оголосила про повернення до ролі Мії Термополіс у продовженні легендарного фільму "Щоденники принцести"

Про це повідомляє Deadline.

На відео, опублікованому на офіційній Instagram-сторінці акторки, Гетевей символічно рахує до трьох, використовуючи кадри з попередніх фільмів, де вона у ролі Мії Термополіс та Джулі Ендрюс у ролі королеви Клариси.

Продюсеркою "Щоденників принцеси 3" стане Дебра Мартін Чейз. Її партнерами по продюсуванню стануть Ліма Ная Кукукова та Мелісса Стек. Сценарій пише Флора Грісон.

Наразі участь інших акторів, зокрема Джулі Ендрюс, яка раніше висловлювала невизначеність щодо своєї ролі, не підтверджена.

Довідково: перший фільм "Щоденників принцеси" вийшов у 2001 році, а роль підлітка Мії Термополіс, яка дізнається, що вона принцеса, стала проривом у кар'єрі Гетевей.

Фільм "Щоденники принцеси 2: Королівські заручини" вийшов у 2004 році.