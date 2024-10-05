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Головна Культура Енн Гетевей оголосила про повернення до ролі Мії Термополіс у продовженні легендарного фільму "Щоденники принцести"

Енн Гетевей оголосила про повернення до ролі Мії Термополіс у продовженні легендарного фільму "Щоденники принцести"

Марія Науменко
5 жовтня, 2024 субота
16:03
Культура Енн Гетевей

Голлівудська акторка Енн Гетевей офіційно підтвердила свою участь у третьому фільмі франшизи "Щоденники принцеси"

Зміст

Про це повідомляє Deadline.

На відео, опублікованому на офіційній Instagram-сторінці акторки, Гетевей символічно рахує до трьох, використовуючи кадри з попередніх фільмів, де вона у ролі Мії Термополіс та Джулі Ендрюс у ролі королеви Клариси.

Продюсеркою "Щоденників принцеси 3" стане Дебра Мартін Чейз. Її партнерами по продюсуванню стануть Ліма Ная Кукукова та Мелісса Стек. Сценарій пише Флора Грісон.

Наразі участь інших акторів, зокрема Джулі Ендрюс, яка раніше висловлювала невизначеність щодо своєї ролі, не підтверджена.

Довідково: перший фільм "Щоденників принцеси" вийшов у 2001 році, а роль підлітка Мії Термополіс, яка дізнається, що вона принцеса, стала проривом у кар'єрі Гетевей. 

Фільм "Щоденники принцеси 2: Королівські заручини" вийшов у 2004 році.

  • У липні повідомлялось, що студія Disney розробляє другу частину популярного фільму 2006 року "Диявол носить Prada", проте чи з'являться на екрані зірки оригінальної стрічки Меріл Стріп та Енн Гетевей, наразі невідомо.

Теги:
Світ
Кіно
Шоу-бізнес
США
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