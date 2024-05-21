Ердоган розкритикував Євробачення: "Неможливо зустріти нормальну людину"

Про це пише The Guaradian.

Він назвав учасників конкурсу "троянськими конями соціальної корупції" і сказав, що його уряд мав рацію, не допускаючи Туреччину до конкурсу з 2012 року.

Ердоган, вочевидь, мав на увазі швейцарських співаків Nemo, які перемогли на Євробаченні цьогоріч. 24-річні Nemo стали першими небінарними переможцями конкурсу.

"На таких заходах неможливо зустріти нормальну людину. Ми розуміємо, яке правильне рішення ми прийняли, утримавши Туреччину від цієї ганебної конкуренції протягом останніх 12 років", - сказав Ердоган, чий уряд останніми роками став менш толерантним до прав ЛГБТК.

Ердоган назвав зниження народжуваності в Туреччині "екзистенційною загрозою" і "катастрофою" для країни.

Державний статистичний інститут Туреччини оголосив, що народжуваність минулого року впала до 1,51 дитини на жінку. Президент давно закликає сім'ї мати не менше трьох дітей.