Євробачення-2026: два австрійські міста ведуть переговори з телемовником щодо проведення конкурсу

Про це йдеться на сайті Євробачення.

Вказано, що у всіх міст була можливість подати заявку на проведення Євробачення 2026 року. Австрійська телерадіокомпанія ORF 14 липня повідомила, що почала переговори з Інсбруком і Віднем після візитів на локації Olympiaworld і Stadthalle відповідно.

"Відень та Інсбрук подали дві дуже цікаві заявки. В принципі, обидва міста мають відповідні умови для проведення найбільшої телевізійної розважальної події у світі. Ми з нетерпінням чекаємо на наступні кроки та подальший обмін інформацією у найближчі тижні", - прокоментував майбутні переговори генеральний директор ORF Роланд Вайсманн.

Наразі містам запропонували доопрацювати концепції та подати остаточні заявки. Фінальне рішення щодо міста-господаря конкурсу очікується в другій половині серпня.