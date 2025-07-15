Євробачення-2026: два австрійські міста ведуть переговори з телемовником щодо проведення конкурсу
Австрійська компанія суспільного телерадіомовлення ORF оголосила, що розпочала переговори щодо проведення Євробачення з двома містами - Інсбруком і Віднем
Про це йдеться на сайті Євробачення.
Вказано, що у всіх міст була можливість подати заявку на проведення Євробачення 2026 року. Австрійська телерадіокомпанія ORF 14 липня повідомила, що почала переговори з Інсбруком і Віднем після візитів на локації Olympiaworld і Stadthalle відповідно.
"Відень та Інсбрук подали дві дуже цікаві заявки. В принципі, обидва міста мають відповідні умови для проведення найбільшої телевізійної розважальної події у світі. Ми з нетерпінням чекаємо на наступні кроки та подальший обмін інформацією у найближчі тижні", - прокоментував майбутні переговори генеральний директор ORF Роланд Вайсманн.
Наразі містам запропонували доопрацювати концепції та подати остаточні заявки. Фінальне рішення щодо міста-господаря конкурсу очікується в другій половині серпня.
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