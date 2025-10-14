Європейська мовна спілка відклала голосування щодо участі Ізраїлю в Євробаченні-2026

Про це пише BBC.

Віртуальне засідання з цього питання, заплановане на листопад, скасували. Тепер обговорення проведуть під час очної зимової асамблеї EBU.

"У світлі останніх подій на Близькому Сході виконавчий комітет EBU (на засіданні 13 жовтня) погодився, що існує очевидна необхідність організувати відкриту очну дискусію серед своїх членів з питання участі в Євробаченні 2026 року", - йдеться в заяві EBU.

Минулого місяця EBU оголосила, що планує запросити 68 країн-членів висловити позицію щодо участі Ізраїлю.

Австрійський мовник ORF, який прийматиме конкурс у 2026 році, підтримав рішення EBU і закликав інші країни не бойкотувати захід. Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнл-Райзінгер наголосила, що "Євробачення і мистецтво загалом не є ареною для санкцій".

Водночас Іспанія, Ірландія, Словенія, Ісландія та Нідерланди заявили, що можуть відмовитися від участі, якщо Ізраїль допустить до конкурсу, навіть попри досягнення перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.