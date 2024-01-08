Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав дві номінації британського аналога "Оскара" BAFTA
Стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила у лонглист британської премії BAFTA одразу у двох номінаціях: найкращий документальний фільм і найкращий фільм іноземною мовою
Про це повідомляється на сайті премії.
Документальний фільм Мстислава Чернова про перші тижні бойових дій у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну номінований на премію BAFTA Film Awards. "20 днів у Маріуполі" претендує на статуетки у двох категоріях: найкращий документальний фільм і найкращий фільм іноземною мовою. Над стрічкою також працювали фотограф Євген Малолєтка та медійниця Василіса Степаненко, які разом з Черновим були в Маріуполі.
У кожній номінації фільм українського режисера потрапив до десятки найкращих, обраної з 60 претендентів.
Довгий список у номінації "Найкращий документальний фільм" виглядає наступним чином:
"20 днів у Маріуполі" (Україна, реж. Мстислав Чернов);
"Американська симфонія" (США, реж. Метью Гайнеман);
"За межами утопії" (США, реж. Мадлен Гевін);
"Найглибший подих" (США, реж. Лаура МакҐанн);
"Злети і падіння — Джон Гальяно" (Велика Британія, реж. Кевін Макдональд);
"Літл Річард: Я є все" (США, реж. Ліза Кортес);
"Нестямний від хлопчика: Історія Ноела Каварда" (Велика Британія, реж. Барнабі Томпсон);
"Голубиний тунель" (Велика Британія, реж. Еррол Морріс);
"Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" (США, реж. Девіс Ґуґґенгейм);
Wham! (Велика Британія, реж. Кріс Сміт).
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Список претендентів на перемогу в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою":
"20 днів у Маріуполі" (Україна, реж. Мстислав Чернов);
"Анатомія падіння" (Франція, реж. Жюстін Тріє);
"Хлопчик і чапля" (аніме Хаяо Міядзакі);
"Вісім гір" (Італія, Бельгія, Франція, Велика Британія, реж. Фелікс ван Гронінгеном і Шарлотта Вандермерш);
"Опале листя" (Фінляндія та Німеччина, реж. Акі Каурісмякі);
"Минулі життя" (США, реж. Селін Сон);
"Снігове суспільство" (Іспанія, реж. Хуан Антоніо Байона);
"Смак речей" (Франція, реж. Чан Ань Хунг);
"Учительська" (Німеччина, реж. Ілкер Чатак);
"Зона інтересів" (США, Велика Британія, Польща, реж. Джонатан Ґлейзер).
Шортлисти номінантів BAFTA будуть оголошені 18 січня, а церемонія нагородження відбудеться 18 лютого.
Документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" посіла 4-те місце у списку найкращих фільмів у Великій Британії та 6-те - у США, складених виданням The Guardian.
Видання ІndieWire, яке спеціалізується на кіноіндустрії та кінооглядах, також назвало найкращі художні та документальні фільми 2023 року. Воно зібрало думку 158 кінокритиків з усього світу, і "20 днів у Маріуполі" опинився у топ 10 найкращих документалок року.
У листопаді українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобула приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі.
Стрічка також представлятиме Україну на "Оскар-2024".
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