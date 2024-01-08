Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав дві номінації британського аналога "Оскара" BAFTA

Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав дві номінації британського аналога "Оскара" BAFTA

8 січня, 2024 понедiлок
11:39
Культура Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"

Стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила у лонглист британської премії BAFTA одразу у двох номінаціях: найкращий документальний фільм і найкращий фільм іноземною мовою

Про це повідомляється на сайті премії.

Документальний фільм Мстислава Чернова про перші тижні бойових дій у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну номінований на премію BAFTA Film Awards. "20 днів у Маріуполі" претендує на статуетки у двох категоріях: найкращий документальний фільм і найкращий фільм іноземною мовою. Над стрічкою також працювали фотограф Євген Малолєтка та медійниця Василіса Степаненко, які разом з Черновим були в Маріуполі. 

У кожній номінації фільм українського режисера потрапив до десятки найкращих, обраної з 60 претендентів.

Довгий список у номінації "Найкращий документальний фільм" виглядає наступним чином:

"20 днів у Маріуполі" (Україна, реж. Мстислав Чернов);
"Американська симфонія" (США, реж. Метью Гайнеман);
"За межами утопії" (США, реж. Мадлен Гевін);
"Найглибший подих" (США, реж. Лаура МакҐанн);
"Злети і падіння — Джон Гальяно" (Велика Британія, реж. Кевін Макдональд);
"Літл Річард: Я є все" (США, реж. Ліза Кортес);
"Нестямний від хлопчика: Історія Ноела Каварда" (Велика Британія, реж. Барнабі Томпсон);
"Голубиний тунель" (Велика Британія, реж. Еррол Морріс);
"Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" (США, реж. Девіс Ґуґґенгейм);
Wham! (Велика Британія, реж. Кріс Сміт).

Читайте також: "Ми робили свою роботу і показали, як воно є насправді": творці фільму "20 днів у Маріуполі" розповіли про зйомки в окупованому місті

Список претендентів на перемогу в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою":

"20 днів у Маріуполі" (Україна, реж. Мстислав Чернов);
"Анатомія падіння" (Франція, реж. Жюстін Тріє);
"Хлопчик і чапля" (аніме Хаяо Міядзакі);
"Вісім гір" (Італія, Бельгія, Франція, Велика Британія, реж. Фелікс ван Гронінгеном і Шарлотта Вандермерш);
"Опале листя" (Фінляндія та Німеччина, реж. Акі Каурісмякі);
"Минулі життя" (США, реж. Селін Сон);
"Снігове суспільство" (Іспанія, реж. Хуан Антоніо Байона);
"Смак речей" (Франція, реж. Чан Ань Хунг);
"Учительська" (Німеччина, реж. Ілкер Чатак);
"Зона інтересів" (США, Велика Британія, Польща, реж. Джонатан Ґлейзер).

Шортлисти номінантів BAFTA будуть оголошені 18 січня, а церемонія нагородження відбудеться 18 лютого.

Документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" посіла 4-те місце у списку найкращих фільмів у Великій Британії та 6-те - у США, складених виданням The Guardian.

Видання ІndieWire, яке спеціалізується на кіноіндустрії та кінооглядах, також назвало найкращі художні та документальні фільми 2023 року. Воно зібрало думку 158 кінокритиків з усього світу, і "20 днів у Маріуполі" опинився у топ 10 найкращих документалок року.

У листопаді українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобула приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі.

Стрічка також представлятиме Україну на "Оскар-2024".

Кіно
Маріуполь
Велика Британiя
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
7 січня, 2024 неділя
Україна в складному становищі, але Путін у ще гіршому, - полковник Грант
8 січня, 2024 понедiлок
РФ вдарила ракетами по Україні: є загиблі й поранені у різних областях. Подробиці
Ізраїль танк
7 січня, 2024 неділя
ЦАХАЛ знайшов у Газі підземний завод з виробництва крилатих ракет
Київ
-13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.28
    Купівля 38.28
    Продаж 39.15
  • EUR
    Купівля 41.9
    Продаж 43.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 січня
12:50
Китай
У Китаї затримали іноземця за підозрою у шпигунстві на користь британської МІ-6
12:48
Оновлено
Марʼяна Безугла
Регламентний комітет підтримав відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки
12:47
Оновлено
РФ вдарила ракетами по Україні: є загиблі й поранені у різних областях. Подробиці
12:30
Ексклюзив
Український культурний фонд
Заведено понад 40 кишенькових організацій: громадський діяч Логвиненко про вибори у Наглядову раду УКФ
12:29
прикордонник
У ДПСУ назвали напрямок, на якому ворог застосовує найбільше ДРГ
12:25
На війні загинув 23-річний пілот МіГ-29 Владислав Залістовський з позивним Blue Helmet
12:11
В Україні оголосили підозри в держзраді 9 співробітникам Маріупольського СІЗО
12:08
OPINION
Сергій Руденко
Мамська книга про Лемберґа
11:55
ракета Vulcan Centaur
Вперше за пів століття США запустили космічний корабель, який здійснить посадку на Місяць
11:53
ЗСУ, мобілізація
У НБУ прокоментували ймовірність накладення фінансових обмежень на ухилянтів
11:43
Українська ППО
Масована нічна атака РФ: сили ППО знищили 8 "шахедів" і 18 крилатих ракет
11:29
Передавав ворогу дані про переправлення на фронт "леопардів" і "бредлі": посадовця Укрзалізниці підозрюють у держзраді
11:22
відключення електроенергії
Через негоду знеструмлено частину споживачів у 8 областях: ситуація в енергосистемі станом на 8 січня
11:19
Міністр інфраструктури Польщі Елвін Гаджадгур (ліворуч) розмовляє з водіями вантажівок різних власників польських транспортних компаній, які блокують доступ до польсько-українського кордону на знак протесту проти «нечесної» конкуренції в Гребенному, Польщ
"Вони спрямовують TIRи на протестувальників". Чи допомагає поліція водіям, які блокують польсько-український кордон?
11:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Світ увійшов в епоху невизначеності, та як ЄС реагуватиме на зростання впливу Китаю. Акценти світових ЗМІ 8 січня
11:00
Експосадовцям Міноборони оголосили нові підозри у розкраданні майже мільярда грн
Розтратили майже мільярд грн на закупівлях бронежилетів: трьом експосадовцям Міноборони оголосили нові підозри
10:45
Саміт ЄС, Шарль Мішель
Мішель заявив, що існує багато способів завадити Орбану обійняти посаду голови Євроради
10:34
Харківська художниця Соня Морозюк
Авторка "Мазні" Морозюк заявила, що вона нічого не знала про бізнес Гринкевича
10:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 січня: скільки коштують долар та євро
10:29
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець про постачання балістичних ракет із КНДР до РФ: немає підтвердження, що це буде масово
10:28
Кількість хворих на COVID-19 росте
"COVID-19 не зник, українці хворіють і помирають": МОЗ нагадало правила вакцинації від коронавірусу
10:07
OPINION
Павло Вернівський
Російській армії в усіх війнах завжди бракувало зброї
09:55
Ексклюзив
окупанти
Точність ударів у ворога зросла: військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв про Горлівський напрямок
09:51
штучний інтелект
Компанія Figure навчила гуманоїдних роботів виконувати людську роботу повністю автономно
09:43
Олаф Шольц
Більшість німців хотіла б замінити канцлера Шольца на Пісторіуса, - опитування
09:20
Оновлено
лікарня, смерть
Масована атака РФ 2 січня: в лікарнях Харкова і Києва від отриманих травм померли 2 людини
09:03
Ексклюзив
окупанти з рф
Ворог може припинити штурми на лівобережній Херсонщині на певний час, - Гуменюк
08:58
вибори
Прем'єр-міністерка Бангладеш Шейх Гасіна вчетверте поспіль очолить уряд: її партія перемогла на виборах
08:32
Оновлено
У неділю РФ випустила по Херсону 16 снарядів: двоє людей загинуло, ще 5 поранено
08:14
"Шахеди", дрони, ППО
Над півднем України ППО вночі знищила 8 "шахедів", уламки одного БПЛА спричинили пожежу на Одещині
08:07
Ексклюзив
Ердоган
Туреччина може відіграти важливу роль у стабілізації ситуації в Газі, - експерт-міжнародник Семиволос
08:06
OPINION
Олексій Голобуцький
Союзників влаштує тільки поразка Росії
08:01
Інфографіка
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Сили оборони за добу знищили крилату ракету, 9 танків та 440 окупантів, - Генштаб
07:53
премія "Золотий глобус"
Золотий глобус 2024: у США оголосили переможців кінопремії
07:49
збиття літака
Росіяни побоюються атакувати з авіації на Херсонському напрямку після збиття ЗСУ літака РФ у грудні 2023 року, - ISW
07:29
Японія землетрус
Потужний землетрус у Японії: кількість жертв збільшилася до 161 людини
06:52
Посівна трактор
У Німеччині стартувала масштабна акція протесту фермерів
06:10
Енергопостачання для понад 6 млн українців: Японія передасть 7 високовольтних автотрансформаторів і 5 газових турбін
2024, неділя
7 січня
23:54
Оновлено
повітряна тривога
Окупанти ввечері запустили "шахеди" та завдали ракетних ударів по Харкову
23:37
конгрес США
Конгрес США досяг угоди щодо фінансування уряду у 2024 році, яка допоможе запобігти шатдауну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV