Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав дві номінації британського аналога "Оскара" BAFTA

Про це повідомляється на сайті премії.

Документальний фільм Мстислава Чернова про перші тижні бойових дій у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну номінований на премію BAFTA Film Awards. "20 днів у Маріуполі" претендує на статуетки у двох категоріях: найкращий документальний фільм і найкращий фільм іноземною мовою. Над стрічкою також працювали фотограф Євген Малолєтка та медійниця Василіса Степаненко, які разом з Черновим були в Маріуполі.

У кожній номінації фільм українського режисера потрапив до десятки найкращих, обраної з 60 претендентів.

Довгий список у номінації "Найкращий документальний фільм" виглядає наступним чином:

"20 днів у Маріуполі" (Україна, реж. Мстислав Чернов);

"Американська симфонія" (США, реж. Метью Гайнеман);

"За межами утопії" (США, реж. Мадлен Гевін);

"Найглибший подих" (США, реж. Лаура МакҐанн);

"Злети і падіння — Джон Гальяно" (Велика Британія, реж. Кевін Макдональд);

"Літл Річард: Я є все" (США, реж. Ліза Кортес);

"Нестямний від хлопчика: Історія Ноела Каварда" (Велика Британія, реж. Барнабі Томпсон);

"Голубиний тунель" (Велика Британія, реж. Еррол Морріс);

"Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" (США, реж. Девіс Ґуґґенгейм);

Wham! (Велика Британія, реж. Кріс Сміт).

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Список претендентів на перемогу в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою":

"20 днів у Маріуполі" (Україна, реж. Мстислав Чернов);

"Анатомія падіння" (Франція, реж. Жюстін Тріє);

"Хлопчик і чапля" (аніме Хаяо Міядзакі);

"Вісім гір" (Італія, Бельгія, Франція, Велика Британія, реж. Фелікс ван Гронінгеном і Шарлотта Вандермерш);

"Опале листя" (Фінляндія та Німеччина, реж. Акі Каурісмякі);

"Минулі життя" (США, реж. Селін Сон);

"Снігове суспільство" (Іспанія, реж. Хуан Антоніо Байона);

"Смак речей" (Франція, реж. Чан Ань Хунг);

"Учительська" (Німеччина, реж. Ілкер Чатак);

"Зона інтересів" (США, Велика Британія, Польща, реж. Джонатан Ґлейзер).

Шортлисти номінантів BAFTA будуть оголошені 18 січня, а церемонія нагородження відбудеться 18 лютого.

Документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" посіла 4-те місце у списку найкращих фільмів у Великій Британії та 6-те - у США, складених виданням The Guardian.

Видання ІndieWire, яке спеціалізується на кіноіндустрії та кінооглядах, також назвало найкращі художні та документальні фільми 2023 року. Воно зібрало думку 158 кінокритиків з усього світу, і "20 днів у Маріуполі" опинився у топ 10 найкращих документалок року.

У листопаді українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобула приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі.

Стрічка також представлятиме Україну на "Оскар-2024".