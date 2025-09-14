Фільм-антиутопію Валентина Васяновича "За Перемогу!" відзначили на фестивалі в Торонто

Про це йдеться у повідомленні на сайті кінофестивалю.

Зазначається, що до програми Platform відбирають 10 найбільш цікавих та сміливих авторських фільмів з усього світу.

Цьогоріч до програми увійшли фільми з 19 країн. "За Перемогу!" став першим українським фільмом у програмі Platform за весь час її існування.

Нагорода у номінації Platform Award – премія розміром 20 тисяч канадських доларів.

Більше про фільм

Події фільму розгортаються в повоєнному майбутньому України. Головний герой Роман – кінорежисер-початківець, який мріє знову знімати фільми. Він мешкає в Києві зі своїм 18-річним сином, тоді як його кохана дружина й маленька донька залишаються у Відні – місті, куди вони виїхали на початку повномасштабного вторгнення Росії.

У фільмі Роман намагається знайти сенс у власному житті, не втрачаючи віри в краще майбутнє, хоча навколо вже панують розчарування, корупція, а до влади прийшов популістський уряд. Головну роль у картині зіграв сам Валентин Васянович.