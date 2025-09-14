Фільм-антиутопію Валентина Васяновича "За Перемогу!" відзначили на фестивалі в Торонто
Фільм-антиутопія українського режисера Валентина Васяновича "За Перемогу!" здобув перемогу у конкурсній програмі Platform 50-го міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF), який тривав з 4 по 14 вересня
Про це йдеться у повідомленні на сайті кінофестивалю.
Зазначається, що до програми Platform відбирають 10 найбільш цікавих та сміливих авторських фільмів з усього світу.
Цьогоріч до програми увійшли фільми з 19 країн. "За Перемогу!" став першим українським фільмом у програмі Platform за весь час її існування.
Нагорода у номінації Platform Award – премія розміром 20 тисяч канадських доларів.
Більше про фільм
Події фільму розгортаються в повоєнному майбутньому України. Головний герой Роман – кінорежисер-початківець, який мріє знову знімати фільми. Він мешкає в Києві зі своїм 18-річним сином, тоді як його кохана дружина й маленька донька залишаються у Відні – місті, куди вони виїхали на початку повномасштабного вторгнення Росії.
У фільмі Роман намагається знайти сенс у власному житті, не втрачаючи віри в краще майбутнє, хоча навколо вже панують розчарування, корупція, а до влади прийшов популістський уряд. Головну роль у картині зіграв сам Валентин Васянович.
- Режисер Валентин Васянович розповів, про що буде його новий фільм "За перемогу!".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе