"За перемогу!": про що буде новий фільм режисера Васяновича
Валентин Васянович, чиї попередні фільми "Атлантида" і "Відблиск" були у програмі Венеційського кінофестивалю, працює над новим проєктом-антиутопією. Еспресо розповідає детальніше, про що фільм
Проєкт "За перемогу!" отримав у вересні минулого року грант від Netflix і Української кіноакадемії. Зараз ведуться перемовини із закордонними партнерами щодо його реалізації. Також до фінансування планується залучити європейські кінофонди. "Якщо ми зараз знайдемо недержавне фінансування, то швидко знімемо його цієї осені", – повідомив Еспресо продюсер стрічки Володимир Яценко.
"За перемогу!" – фільм-антиутопія, дії якого відбуваються після закінчення війни. Головний герой – режисер, а в центрі уваги – кіноспільнота.
Валентин Васянович так описує свій фільм: "Це історія про розірвані війною сім’ї, коли жінки з дітьми поїхали за кордон. Про те, що українці – фантастичні, можуть жертвувати життям, але навряд зроблять правильний політичний вибір і знов оберуть популіста... Там є і про дітей, які не хочуть дорослішати, і про батьків, які в силу віку відходять, на жаль. Історія місцями досить комічна, трагікомічна. А назва "За перемогу!", тому що коли кінематографісти зустрічаються, так звучить єдиний тост".
За словами Васяновича, у сценарії він демонструє можливий розвиток подій, але вірить, що зображене у фільмі не відбудеться насправді.
У ролях, традиційно для режисера, будуть задіяні як професійні, так і непрофесійні актори. Ім'я актора на головну роль режисер поки не розкриває, але відомо, що це професійний актор і він зараз служить аеророзвідником у ЗСУ.
У фільмі також зніматиметься актор Роман Луцький ("Сторожова застава", "Відблиск") і ветеран АТО, волонтер Андрій Римарук ("Атлантида").
Як і у попередніх роботах, Васянович одночасно – автор сценарію, режисер і оператор фільму.
- Фільм Валентина Васяновича "Атлантида" у 2019 році отримав головний приз конкурсної програми "Горизонти" Венеційського кінофестивалю. Події фільму переносять у 2025 рік, після перемоги у "великій війні".
- У 2022 році фільм "Відблиск" був відібраний до основного конкурсу Венеційського кінофестивалю - він став першим суто українським фільмом, який претендував на "Золотого Лева". Вихід фільму у всеукраїнський прокат запланований на осінь цього року.
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