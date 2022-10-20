Приниження, знущання, катування: у Німеччині покажуть український художній фільм "Відблиск" про жахи в російському полоні
Під час Ukrainian Film Festival, що відбудеться у Берліні, покажуть ігрові та документальні фільми українських режисерів, переважна кількість яких присвячена російській військовій агресії в Україні
Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Film Festival Berlin у Facebook.
Фестиваль проходитиме з 26 по 30 жовтня у Берліні. Як зазначається на сайті кінофестивалю, на церемонії відкриття фестивалю покажуть українські німі фільми 1920-х років, які стануть основою унікального аудіовізуального перформансу.
У рамках Ukrainian Film Festival Berlin пройде показ фільму Клондайк" Марини Ер Горбач, який цього року висунули на "Оскар" від України. Стрічка розповідає історію української родини, що живе в селі Грабове на Донеччині, де влітку 2014 року сталася катастрофа малазійського боїнга рейсу MH-17.
На кінофестивалі покажуть фільм Максима Наконечного "Бачення метелика", що показує історію звільненої з полону аеророзвідниці Лілі, та дебютну стрічку Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір" про події, що розгортаються напередодні традиційного святкування Маланки.
Одним з ключових показів стане фільм режисера Валентина Васяновича "Відблиск". Художня стрічка, знята у 2021 році, розповідає історію військового хірурга Сергія, який потрапляє в полон до росіян на окупованій українській території. Перебуваючи в полоні, Сергій стає свідком страшних сцен приниження, знущання та катування українців від рук російських окупантів.
"Фільм "Віддзеркалення" Валентина Васяновича простежує вчинки та емоції людини, яка потрапила в полон на окупованих Росією територіях. Чи здатні ми зберегти свої людські якості, честь і гідність у нелюдських умовах? Чи можуть жахливі, нелюдські обставини виправдати погану поведінку?", - йдеться в заяві кураторів про фільм.
На кінофестивалі покажуть також документальні стрічки, більшість з яких присвячена темі російсько-української війни. Серед них, зокрема, стрічки "День українського добровольця" Володимира Тихого, "Щоденник нареченої Христа" Марти Смеречинської, "Нескінченність за Флоріаном" Олексія Радинського.
- Стрічки "Памфір", "Клондайк", "Бачення метелика" та "Відблиск" стали лідерами за кількістю номінацій національної премії кінокритиків "Кіноколо".
- Стрічка "Клондайк" Марини Ер Горбач отримала нагороду "За досконалість у кіномистецтві" від кіноасоціації Tallgrass, а команда готується до Оскарівського промотуру
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 38.4Продаж 39.43
- Актуальне
- Важливе