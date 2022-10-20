Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Film Festival Berlin у Facebook.

Фестиваль проходитиме з 26 по 30 жовтня у Берліні. Як зазначається на сайті кінофестивалю, на церемонії відкриття фестивалю покажуть українські німі фільми 1920-х років, які стануть основою унікального аудіовізуального перформансу.

У рамках Ukrainian Film Festival Berlin пройде показ фільму Клондайк" Марини Ер Горбач, який цього року висунули на "Оскар" від України. Стрічка розповідає історію української родини, що живе в селі Грабове на Донеччині, де влітку 2014 року сталася катастрофа малазійського боїнга рейсу MH-17.

На кінофестивалі покажуть фільм Максима Наконечного "Бачення метелика", що показує історію звільненої з полону аеророзвідниці Лілі, та дебютну стрічку Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір" про події, що розгортаються напередодні традиційного святкування Маланки.

Одним з ключових показів стане фільм режисера Валентина Васяновича "Відблиск". Художня стрічка, знята у 2021 році, розповідає історію військового хірурга Сергія, який потрапляє в полон до росіян на окупованій українській території. Перебуваючи в полоні, Сергій стає свідком страшних сцен приниження, знущання та катування українців від рук російських окупантів.

"Фільм "Віддзеркалення" Валентина Васяновича простежує вчинки та емоції людини, яка потрапила в полон на окупованих Росією територіях. Чи здатні ми зберегти свої людські якості, честь і гідність у нелюдських умовах? Чи можуть жахливі, нелюдські обставини виправдати погану поведінку?", - йдеться в заяві кураторів про фільм.

На кінофестивалі покажуть також документальні стрічки, більшість з яких присвячена темі російсько-української війни. Серед них, зокрема, стрічки "День українського добровольця" Володимира Тихого, "Щоденник нареченої Христа" Марти Смеречинської, "Нескінченність за Флоріаном" Олексія Радинського.

Стрічки "Памфір", "Клондайк", "Бачення метелика" та "Відблиск" стали лідерами за кількістю номінацій національної премії кінокритиків "Кіноколо".

Стрічка "Клондайк" Марини Ер Горбач отримала нагороду "За досконалість у кіномистецтві" від кіноасоціації Tallgrass, а команда готується до Оскарівського промотуру

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