Фільм на часі, недаремно ми над ним працювали 10 років: режисер Томенко про художню стрічку "Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Сподіваюся, що глядач отримає задоволення від перегляду фільму та розуміння певного контексту 1920-1930 років Харкова, який на той час був епіцентром культури, мистецтва, літератури та музики. Це буде мандрівка в історію України, в її минуле, в її золотий вік розквіту українського мистецтва, авангарду. Глядач побачить історію Миколи Хвильового, Михайля Семенка, Майка Йогансена, Леся Курбаса та інших митців. Я сподіваюся, що історія вкрай необхідна для українців, котрим потрібна певна опора на свою історію, культуру, минувщину з тим, щоб зрозуміти, хто ми, звідки та куди йдемо, заради чого ми боремося", - прокоментував режисер фільму.

За його словами, "Будинок "Слово". Нескінчений роман" – унікальна робота, тому що фільм звертається до майстерності поетів, прозаїків, письменників. Перед глядачами вперше постануть ті імена, які вони бачили тільки у шкільних підручниках, а зараз це будуть живі люди з їхніми талантами та слабкостями.

"Я пам'ятаю себе, коли я 10 років тому починав робити "Будинок"Слово", тоді ніхто не розумів про що мова, окрім деяких людей з літературного кола. Якщо молодь буде цікавитися українською літературою, читати, вивчати, робити реп-опери чи рок-опери, переоцінювати та пропускати через себе цю літературу, то це буде дуже круто. Я не є комерційним режисером, тому і гадки не мав, що це буде комерційний фільм, бо я знімав кіно для себе. Однак продюсер привітав мене і сказав, що я зняв глядацьку картину. У цій картині є все: любов, детектив, мистецтво – весь набір, який потрібен глядачу. Сподіваюся, що фільм буде мати успіх. Якщо фільм виходить зараз, то він на часі, надзвичайно актуальний зараз. У фільмі знялися неймовірні українські актори, також неймовірна операторська робота, музика, декорації. Недаремно над цим проєктом ми працювали 10 років, глядачі мають оцінити наш труд", - резюмував Тарас Томенко.