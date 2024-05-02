Фіналіст Нацвідбору Євробачення-2024 з гурту Nahaba Науменко служить у Повітряних силах

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних силах розповіли, що зірка національного відбору на цьогорічне Євробачення, учасник гурту Nahaba Андрій Науменко вже пів року служить у легендарній 40-й бригаді тактичної авіації повітряного командування "Центр".

"За цей час пройшов загальновійськове навчання та фахову підготовку, опанував професію авіатехніка. При цьому зберіг себе як творчу особистість. А у перервах після бойових чергувань, навіть встигає репетирувати та готувати нові пісні", - зазначили в Повітряних силах.

Сам Науменко каже: шлях військового – не прогулянка, але це шлях кожного справжнього патріота, мужнього чоловіка і свідомого українця, який не сидить на дивані й не очікує перемогу, а своїми реальними діями наближає її.

"Андрій Науменко пишається тим, що сьогодні має можливість своїми вміннями та навичками посилити обороноздатність України. На своєму досвіді він доводить: армія – це не завжди великі м’язи, роки спецвишколу і сучасна зброя. Передовсім – це мотивація і розуміння, що крім нас самих батьківщину захищати нікому", - додали в Повітряному командуванні.



