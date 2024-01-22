Фіналісти Нацвідбору Nahaba влаштували перформанс посеред Києва, облившись "кровʼю"

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Український гурт Nahaba, який 3 лютого у фіналі Національного відбору Євробачення-2024 побореться за право представляти Україну на пісенному конкурсі у Швеції, влаштував імпровізований виступ у центрі Києва. Артисти встановили апаратуру на Хрещатику та виконали конкурсний трек GLASSS.

Попри мінусову температуру повітря в столиці, один з учасників дуету - Андрій Нахаба - був із голим торсом. Наприкінці лайв-виступу він вилив на себе червону фарбу, яка імовірно, символізувала кров.

Загалом гурт виконав кілька своїх пісень, окрім конкурсного треку.

Пісня того, як організатори Нацвідбору опублікували пісні всіх учасників, зʼявились звинувачення у плагіаті на адресу гурту Nahaba. Музикантам закидали схожість з російським гуртом "Тату". Вони прокоментували звинувачення в плагіаті, наголосивши, що більшість українців тримають у голові "руснявський контент". Вони також поділились піснями, якими надихаються у своїй творчості. Згодом на критику відповів і продюсер Нацвідбору Євробачення Дмитро Шуров. Він зазначив, що здивований популярністю "Тату" серед українців.