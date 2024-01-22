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Головна Культура Фіналісти Нацвідбору Nahaba влаштували перформанс посеред Києва, облившись "кровʼю"

Фіналісти Нацвідбору Nahaba влаштували перформанс посеред Києва, облившись "кровʼю"

22 січня, 2024 понедiлок
16:24
Культура На фото: Український гурт Nahaba

Учасник Національного відбору Євробачення-2024 гурт Nahaba виконав посеред Хрещатика свою конкурсну пісню GLASSS, а наприкінці музиканти облилися червоною фарбою

Відео зʼявилося у TikTok.

Український гурт Nahaba, який 3 лютого у фіналі Національного відбору Євробачення-2024 побореться за право представляти Україну на пісенному конкурсі у Швеції, влаштував імпровізований виступ у центрі Києва. Артисти встановили апаратуру на Хрещатику та виконали конкурсний трек GLASSS.

Попри мінусову температуру повітря в столиці, один з учасників дуету - Андрій Нахаба - був із голим торсом. Наприкінці лайв-виступу він вилив на себе червону фарбу, яка імовірно, символізувала кров. 

Загалом гурт виконав кілька своїх пісень, окрім конкурсного треку.

Пісня того, як організатори Нацвідбору опублікували пісні всіх учасників, зʼявились звинувачення у плагіаті на адресу гурту Nahaba. Музикантам закидали схожість з російським гуртом "Тату". Вони прокоментували звинувачення в плагіаті, наголосивши, що більшість українців тримають у голові "руснявський контент". Вони також поділились піснями, якими надихаються у своїй творчості. Згодом на критику відповів і продюсер Нацвідбору Євробачення Дмитро Шуров. Він зазначив, що здивований популярністю "Тату" серед українців.

Теги:
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
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