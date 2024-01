Учасники Нацвідбору Євробачення-2024 Nahaba відреагували на звинувачення у плагіаті: "Українці тримають у голові руснявський контент"

Заяву музиканти зробили в сторіс в Instagram.

Учасники українського гурту Nahaba, які боротимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі у Мальме, прокоментували закиди, начебто їхня конкурсна пісня є плагіатом на пісні російського гурту 2000-х "Тату".

Причиною для таких звинувачень став вокал Олі, який декому схожий на вокал у піснях гурту з Росії. У новому відео, розміщеному в сторіс, музиканти підкреслили, що ефекти на вокалі не були вигадані росіянами, та наголосили, що їм дуже шкода, що українці досі згадують "руснявський контент".

"Хочемо з вами роз'яснити один момент, який склався недавно з приводу плагіату на "Тату". Насправді дуже шкода, що досі так багато українців тримають в голові руснявський контент. Насправді дуже сумно, що один російський гурт у даному стилі може перекрити просто сотні різних проєктів в даному жанрі по всьому світу", — зазначили вони.

Музиканти також поділились добіркою артистів, яких вони самі люблять та на яких орієнтуються. Це композиції Boys X Girls британського дуету You Love Her, 11:38 та Dead Lazers французького гурту Kap Bambino, Baptism канадського колективу Crystal Castles, Miss you українського артиста FRXZN, Yes all men американської виконавиці Banshee та Black Zebra українського продюсера SARCOMA HORROR.

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. 10 фіналістів обрало професійне журі, а за ще одного голосували українці в "Дії". ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії. Організатори Нацвідбору оприлюднили композиції, з якими учасники фіналу змагатимуться за право представляти Україну у Мальме.

Наразі у рейтингу букмекерів Україні пророкують 2 місце.